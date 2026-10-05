EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
05.10.2026 / 14:26 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
5. Oktober 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 87.932 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|28.09.2026
|9.009
|57,3839
|516.971,56
|Xetra
|28.09.2026
|6.176
|57,3346
|354.098,49
|CBOE Europe (CEUX)
|28.09.2026
|1.144
|57,4071
|65.673,72
|Turquoise Europe (TQEX)
|28.09.2026
|1.109
|57,3681
|63.621,22
|Aquis Europe (AQEU)
|29.09.2026
|7.407
|57,1303
|423.164,13
|Xetra
|29.09.2026
|4.677
|57,0636
|266.886,46
|CBOE Europe (CEUX)
|29.09.2026
|4.212
|57,1227
|240.600,81
|Turquoise Europe (TQEX)
|29.09.2026
|1.217
|57,1353
|69.533,66
|Aquis Europe (AQEU)
|30.09.2026
|7.895
|57,2041
|451.626,37
|Xetra
|30.09.2026
|7.481
|57,2501
|428.288,00
|CBOE Europe (CEUX)
|30.09.2026
|1.973
|57,1251
|112.707,82
|Turquoise Europe (TQEX)
|30.09.2026
|131
|56,8800
|7.451,28
|Aquis Europe (AQEU)
|01.10.2026
|8.656
|56,2485
|486.887,02
|Xetra
|01.10.2026
|7.653
|56,1477
|429.698,35
|CBOE Europe (CEUX)
|01.10.2026
|888
|56,4531
|50.130,35
|Turquoise Europe (TQEX)
|01.10.2026
|594
|56,1491
|33.352,57
|Aquis Europe (AQEU)
|02.10.2026
|7.204
|56,4711
|406.817,80
|Xetra
|02.10.2026
|9.420
|56,4296
|531.566,83
|CBOE Europe (CEUX)
|02.10.2026
|1.036
|56,8054
|58.850,39
|Turquoise Europe (TQEX)
|02.10.2026
|50
|56,7200
|2.836,00
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|87.932
|56,8708
|5.000.762,83
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.881.481 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2410436 05.10.2026 CET/CEST