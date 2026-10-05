EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 14:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
5. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 wurden insgesamt 87.932 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
28.09.20269.00957,3839516.971,56Xetra
28.09.20266.17657,3346354.098,49CBOE Europe (CEUX)
28.09.20261.14457,407165.673,72Turquoise Europe (TQEX)
28.09.20261.10957,368163.621,22Aquis Europe (AQEU)
29.09.20267.40757,1303423.164,13Xetra
29.09.20264.67757,0636266.886,46CBOE Europe (CEUX)
29.09.20264.21257,1227240.600,81Turquoise Europe (TQEX)
29.09.20261.21757,135369.533,66Aquis Europe (AQEU)
30.09.20267.89557,2041451.626,37Xetra
30.09.20267.48157,2501428.288,00CBOE Europe (CEUX)
30.09.20261.97357,1251112.707,82Turquoise Europe (TQEX)
30.09.202613156,88007.451,28Aquis Europe (AQEU)
01.10.20268.65656,2485486.887,02Xetra
01.10.20267.65356,1477429.698,35CBOE Europe (CEUX)
01.10.202688856,453150.130,35Turquoise Europe (TQEX)
01.10.202659456,149133.352,57Aquis Europe (AQEU)
02.10.20267.20456,4711406.817,80Xetra
02.10.20269.42056,4296531.566,83CBOE Europe (CEUX)
02.10.20261.03656,805458.850,39Turquoise Europe (TQEX)
02.10.20265056,72002.836,00Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 87.93256,87085.000.762,83 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 2. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.881.481 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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2410436 05.10.2026 CET/CEST

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