EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.10.2026 / 16:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 34.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 02. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 140.500 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
28.09.20263.1810,00%93,7662298.270AQEU
28.09.20265.8970,00%93,6825552.446CEUX
28.09.20261630,00%93,682215.270TQEX
28.09.202618.6590,01%93,71611.748.649XETA
29.09.20262.6550,00%93,7086248.796AQEU
29.09.20266.1700,00%93,6599577.882CEUX
29.09.20261.1770,00%93,5203110.073TQEX
29.09.202617.8980,01%93,65281.676.198XETA
30.09.20262.9080,00%92,9646270.341AQEU
30.09.20267.6850,01%93,1336715.732CEUX
30.09.20262.3940,00%93,0883222.853TQEX
30.09.202615.9130,01%93,14271.482.181XETA
01.10.20261.5100,00%90,7327137.006AQEU
01.10.20267.5930,01%91,0181691.100CEUX
01.10.20268630,00%91,112578.630TQEX
01.10.202617.9340,01%91,00301.632.048XETA
02.10.20262.2000,00%90,7247199.594AQEU
02.10.20267.0340,01%90,4852636.473CEUX
02.10.20261.5600,00%90,5886141.318TQEX
02.10.202617.1060,01%90,53671.548.721XETA
Gesamt140.5000,10%92,4098
12.983.581
 		 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 02. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.373.118 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 05. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand

05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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2410598 05.10.2026 CET/CEST

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