EQS-DD: Lenzing AG: B&C KB Holding GmbH, Erwerb: Gewährung von 9.654.547 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.10.2026 / 13:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|B&C KB Holding GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Patrick
|Nachname(n):
|Lackenbucher
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Lenzing AG
b) LEI
|529900BKFJBI0QRDJH63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000A3XCR6
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Gewährung von 9.654.547 Stück Bezugsrechten im Rahmen einer Barkapitalerhöhung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0 EUR
|9.654.547 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|9.654.547,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|05.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
05.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107378 05.10.2026 CET/CEST
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