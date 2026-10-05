EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.10.2026 / 11:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|M2 Venture GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof.
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Mittnik
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rubean AG
b) LEI
|391200FE9HIZMPWLOP18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005120802
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,74 EUR
|4.939,08 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,7400 EUR
|4.939,0800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XFRA
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107374 05.10.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Expansion im Tech-SektorSchneider Electric kauft PTC – Ausbau von Software und KIheute, 05:39 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße