EQS-News: AMPERA LEGT DER US-ATOMAUFSICHTSBEHÖRDE EINEN UMFASSENDEN BETEILIGUNGSPLAN VOR

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AMPERA LEGT DER US-ATOMAUFSICHTSBEHÖRDE EINEN UMFASSENDEN BETEILIGUNGSPLAN VOR



06.10.2026 / 01:25 CET/CEST

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PALM BEACH GARDENS, Florida, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das auf fortschrittliche Kerntechnik spezialisierte Unternehmen AMPERA hat im Rahmen der Vorantragsphase des Genehmigungsverfahrens einen umfassenden Plan zur Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden bei der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde (NRC) eingereicht. Das Unternehmen rechnet damit, seinen Antrag auf eine Genehmigung für die kombinierte Produktions- und Brennstoffherstellungsanlage bis Oktober 2027 einzureichen.

In July 2026, AMPERA unveiled the first full-scale, 3D-printed nuclear reactor module. The spherical monolithic gyroid core is 3D printed with silicon carbide and designed for up to 30 years of life without refueling.

Im Rahmen dieser Phase des Genehmigungsverfahrens stellt AMPERA detaillierte Informationen zu zentralen Entwicklungsthemen wie den innovativen Konstruktionsmerkmalen, den Methoden und den Analysen bereit, um den behördlichen Prüfungsprozess zu beschleunigen und Risiken zu minimieren.

Der Lizenzierungs- und Vermarktungsplan von AMPERA steht im Einklang mit dem kürzlich von der NRC eingerichteten „Office of Advanced Reactors" (OAR). Die OAR ist für die Umsetzung eines integrierten Regulierungsansatzes zuständig, der den sicheren Einsatz fortschrittlicher Reaktortechnologien ermöglicht.

Der derzeitige Geltungsbereich des AMPERA-Plans ist umfassend und umfasst die Genehmigung von Reaktoren gemäß Titel 10 des Code of Federal Regulations (10 CFR), Teile 40, 53, 70 und 71, zur Unterstützung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kernmaterial, der Brennstoffherstellung, der Herstellung von Reaktorkernen und dem Einsatz von Modulen an mehreren Standorten. Angesichts der jüngsten und zu erwartenden Änderungen im Bereich der regulatorischen Rahmenbedingungen für fortschrittliche Mikroreaktortechnologie bietet der Plan von AMPERA die nötige Flexibilität, um den effektivsten und effizientesten Weg zur Erteilung von Genehmigungen für die Kommerzialisierung und den weltweiten Einsatz zu ebnen.

„Im Rahmen dieses Prozesses werden wir technische Details an die Aufsichtsbehörden weitergeben, unser geistiges Eigentum schützen und das Vertrauen in fortschrittliche Nukleartechnologie stärken", sagte Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Wir freuen uns darauf, unsere Pläne für das kommerzielle, subkritische, mit Thorium betriebene modulare System von AMPERA gemeinsam mit der NRC zu erörtern."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Leichtwasserreaktoren nutzen der thoriumbasierte Brennstoff und die unterkritischen Betriebssysteme von AMPERA einen externen Neutronengenerator, um den Betrieb in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene der Betriebskontrolle, während gleichzeitig innovative Ansätze für den Brennstoffkreislauf ermöglicht werden. Am 26. August gaben AMPERA und das Lawrence Livermore National Laboratory unter eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung fortschrittlicher Kernbrennstoffe bekannt.

„Wir machen große Fortschritte, bauen unser Team weiter aus und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und Interessengruppen", sagte Dr. April Smith, Lizenzstrategin bei AMPERA. „Wir bringen innovative Technologien auf den Markt. Die NRC ist bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr an dieser im Bereich der Mikroreaktoren einzigartigen Technologie zu arbeiten."

AMPERA hat Michael Hamer als Leiter des Bereichs Lizenzierung und Regulierungsangelegenheiten eingestellt. Als Absolvent des Nuklearprogramms der US-Marine verfügt Hamer über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerksprojekte in den USA, Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, Polen und Kanada. Durch die Kombination dieser Erfolge mit über 16 Jahren Erfahrung in der angewandten Strahlenschutzphysik bringt Hamer fundiertes und ganzheitliches Fachwissen in den Bereich der Zulassungsverfahren ein. Hamer und Dr. Smith werden die Lizenzierungsaktivitäten von AMPERA leiten, während das Unternehmen sein „-PowerNOW weiterentwickelt. Die Plattform „NuclearNEXT."

Informationen zu AMPERA

AMPERA ist ein Unternehmen für fortschrittliche Energietechnologie, das skalierbare Stromversorgungslösungen für Rechenzentren sowie für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Schifffahrt entwickelt. Mit seinem „PowerNOW." Im Rahmen der Strategie „NuclearNEXT" kombiniert AMPERA fortschrittliche Fertigungstechniken, künstliche Intelligenz und Energietechnologien der nächsten Generation, um zuverlässige, werkseitig gefertigte Energiesysteme zu liefern. Die firmeneigene „Integrated Energy Architecture™" unterstützt die Abwärmerückgewinnung, die Stromerzeugung aus konventionellen Brennstoffen und fortschrittliche subkritische Kernenergie und ebnet so einen nahtlosen Weg in die Zukunft sauberer, reichlich vorhandener Energie. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperaglobal.com und.

Medienkontakt

Greg.Brostowicz@amperaglobal.com

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