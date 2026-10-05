EQS-News: Consilium Project Finance: PV-Direktinvestment mit Batteriespeicher trifft auf großes Anlegerinteresse – Solarpark Kobern bereits nahezu vollständig verkauft

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Consilium Project Finance: PV-Direktinvestment mit Batteriespeicher trifft auf großes Anlegerinteresse – Solarpark Kobern bereits nahezu vollständig verkauft



05.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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Consilium Project Finance: PV-Direktinvestment mit Batteriespeicher trifft auf großes Anlegerinteresse – Solarpark Kobern bereits nahezu vollständig verkauft



Stuttgart, 5. Oktober 2026 – Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler für Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, verzeichnet eine starke Nachfrage von Investoren und Kapitalanlegern nach dem Solarpark Kobern in Rheinland-Pfalz. Das Projekt wird als PV-Direktinvestment angeboten und verbindet eine rund 4,8 MWp große Photovoltaikanlage mit einem 2,5 MW / 5 MWh Batteriespeicher. Nachdem zunächst sämtliche verfügbaren Einheiten reserviert waren, ist inzwischen der Großteil bereits verbindlich verkauft. Für die verbleibenden Einheiten liegen weitere Reservierungen vor; darüber hinaus besteht eine Warteliste interessierter Anleger.

Erol Kiris, Geschäftsführer der Consilium Project Finance GmbH: „Die Entwicklung des Solarparks Kobern belegt, dass unser bewährtes Angebot von PV-Direktinvestments für Anleger sehr gut nachvollziehbar ist. Sie investieren nicht in ein abstraktes Finanzprodukt, sondern in eine konkrete Photovoltaik-Einzelanlage, die erneuerbaren Strom erzeugt und durch einen Batteriespeicher zusätzliche Flexibilität und wirtschaftliche Attraktivität erhält. Dass die Nachfrage von der Reservierungsphase bis zu den ersten verbindlichen Verkäufen so hoch geblieben ist, stellt für uns ein starkes Signal dar. Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Strategie und zugleich eine gute Grundlage dafür, weitere Projekte dieser Art für Anleger zugänglich zu machen.“

Der Solarpark Kobern nimmt innerhalb der aktuellen Projektpipeline von Consilium eine besondere Rolle ein. Das Projekt wurde als erstes Vorhaben in der neuen Struktur aus Photovoltaik, Grünstromspeicher und intelligenter Stromvermarktung entwickelt. Für die Anleger bedeutet die Speicherkomponente, dass ihr Investment von der zeitlich flexiblen Einspeisung und dem gezielten Verkauf des erzeugten Solarstroms sowie von der verfügbaren Speicherkapazität nachhaltig profitiert. Der Speicher ermöglicht, Strom gezielt in Zeiten attraktiver Marktbedingungen bereitzustellen und so zusätzliche Erlöspotenziale zu erschließen. Die Vermarktung des erzeugten Stroms und der verfügbaren Speicherkapazität übernimmt exklusiv Terra One als strategischer Partner von Consilium. Über die KI-basierte Handelsplattform OneKraftwerk können dabei unterschiedliche Vermarktungsmöglichkeiten an den Energiemärkten gezielt ausgeschöpft werden. Damit wird die wirtschaftliche Attraktivität der Anlage über die reine Stromerzeugung hinaus erheblich erweitert.

Parallel zum erfolgreichen Vertrieb geht das Projekt in die konkrete Realisierung. Die vorbereitenden Bauarbeiten – darunter Zaunbau, Wegeausbau und die Herstellung der Materialbereitstellungsflächen – sind abgeschlossen. Seit dem 1. Oktober laufen die Bauarbeiten für den Solarpark. Damit nähert sich der Solarpark Kobern Schritt für Schritt dem für Anleger entscheidenden Ziel: der EEG-Inbetriebnahme der Anlage noch im Jahr 2026. Dieses Projekt zeigt damit exemplarisch, wie Consilium aus der Entwicklung moderner Energieanlagen konkrete Investmentangebote für Privatanleger entwickelt. Die hohe Nachfrage bestätigt zugleich die Strategie, künftig weitere Solarparks mit integrierten Batteriespeichern als PV-Direktinvestments zu erschließen.



Investorenkontakt:

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Consilium Project Finance GmbH

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