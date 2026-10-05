EQS-News: MICROIP und AQLS wecken auf der „Taiwan Expo USA" das Interesse der Verteidigungs-, Gesundheits- und Energiebranche an NDAA-konformen KI-Drohnen

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MICROIP und AQLS wecken auf der „Taiwan Expo USA" das Interesse der Verteidigungs-, Gesundheits- und Energiebranche an NDAA-konformen KI-Drohnen



05.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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DALLAS, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP Inc. (TPEx: 7796) und sein Konzernunternehmen AQLS Inc. verzeichneten während der „Taiwan Expo USA 2026" in Dallas starkes kommerzielles Interesse aus den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen und Energie. Der Konzern knüpfte Kontakte zu über 100 nordamerikanischen und internationalen Organisationen, während Vertreter von US-Bundesstaaten und Kommunalverwaltungen die lokalen Aktivitäten vor Ort besichtigten. Nach den jüngsten Erfolgen von MICROIP im Automobilbereich im asiatisch-pazifischen Raum und einem 20-Millionen-Projekt für KI-gestützte Smart-Home-Lösungen stieß die Präsentation auf großes Interesse bei globalen institutionellen Investoren, die strategische Investitionen zur Beschleunigung der internationalen Expansion prüfen.

AQLS Inc. showcases its turnkey AI UAV mission systems, including heavy-lift multirotor and hybrid VTOL platforms, at the Taiwan Expo USA in Dallas.

„Der Markt sucht nicht nach isolierten Komponenten oder einfachen Hardware-Baugruppen – er verlangt nach schlüsselfertigen Edge-KI-Systemen, die unmittelbare Probleme lösen", sagte James Yang, Vorstandsvorsitzender von MICROIP. „Unsere ‚Software-Driven-Hardware'-Architektur, gestützt durch Taiwans Halbleiter-Ökosystem, trägt diesem Wandel Rechnung. Das starke Engagement nordamerikanischer Partner, Regierungsvertreter und globaler Investmentfirmen bestätigt unsere Strategie für ein nachhaltiges globales Umsatzwachstum."

AQLS stellt schlüsselfertige KI-UAV-Missionssysteme vor AQLS Inc. (ein Unternehmen der MICROIP-Gruppe) positioniert sich als Anbieter vertikaler Missionssysteme mit einer vierschichtigen Architektur: Fluggerät, Edge-KI-Nutzlast, Bodenstation und verschlüsselte Kommunikation. Über das „One-Software-Stack"-Framework können Betreiber acht aktive Modelle steuern – von 600-Gramm-Einheiten bis hin zu 41,5-Kilogramm-Schwerlastplattformen – sowie die in Kürze erscheinenden 70-Kilogramm- und hybrid-elektrischen VTOL-Fluggeräte. Mit integrierter Edge-KI für cloudunabhängige Verfolgung, störungsresistenten Funkgeräten und in Taiwan hergestellten EO/IR-Nutzlasten nutzt die Flotte eine bewährte Lieferkette für kritische Komponenten, um die US-amerikanischen NDAA-Standards zu erfüllen.

Diese NDAA-konforme Architektur löste umgehend Projektgespräche aus. US-amerikanische und europäische Verteidigungsberater sowie Dual-Use-Technologieunternehmen prüften die Integration von AQLS-Plattformen in staatliche Ausschreibungen. Ein US-amerikanischer Öl- und Gasbetreiber erörterte eine Allianz zur Pipeline-Inspektion unter Beteiligung mehrerer Parteien; weitere Anfragen betrafen Fabrikpatrouillen in Nordamerika, intelligente Landwirtschaft sowie einen Bedarf von über 100 Einheiten an Drohnen mit einer Nutzlast von 10 Kilogramm aus Südasien.

Skalierung von Edge-KI und kundenspezifischen Chips: MICROIP erhielt direkte Auftrags- und Partnerschaftsanfragen von US-amerikanischen und taiwanesischen Unternehmen für seine AIMS-Sicherheitsplattform für Fahrzeuge (ADAS, BSD und Anti-Spoofing-Face-ID-DMS) sowie für die „CAPS" (AIVO / XEdgAI) No-Code-Multi-Script-Vision-Plattform. Darüber hinaus führten der CATS-Dienst von MICROIP für kundenspezifisches ASIC-Design – mit Chiplet-Integration und COPOS-Verpackung – sowie die KI-gestützten EDA-Tools von AQLS zu fortgeschrittenen strategischen Gesprächen mit nordamerikanischen Halbleiterunternehmen.

Informationen zu MICROIP Inc. und AQLS Inc. MICROIP Inc. (TPEx: 7796) bietet plattformübergreifende Edge-KI-Lösungen (CAPS) und kundenspezifische ASIC-Dienstleistungen (CATS) an. Das Konzernunternehmen AQLS Inc. bietet weltweit NDAA-konforme KI-UAV-Missionssysteme und KI-gestützte EDA-Tools an. Besuchen Sie www.micro-ip.com sowie www.aqlstech.com.

Cision

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