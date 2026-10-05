EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer

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Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer



05.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer

Führender französischer Hersteller und Händler von Home-Improvement-Produkten

Umsatz von rund EUR 475 Mio. im Jahr 2025

Verkauf einer Kontrollbeteiligung an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, mit potenziellen industriellen Synergien in den Bereichen Home Improvement und Möbel

Closing wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter

München, 5. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Lapeyre Group („Lapeyre“) erhalten. Das Angebot stammt von einem Investmentvehikel, hinter dem eine Gruppe italienischer Unternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Home Improvement, Möbel und Einzelhandel steht, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia (der „Käufer“). Mutares wird mit einer Minderheitsbeteiligung an Lapeyre investiert bleiben und sich weiterhin an der Unterstützung des Turnarounds des Unternehmens beteiligen. Das Closing der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter.

Lapeyre mit Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich, ist einer der bekanntesten Namen im französischen Home-Improvement-Markt und fertigt und vertreibt Fenster, Innen- und Außentüren, Treppen sowie Küchen- und Badezimmermöbel für den Innen- und Außenbereich. Das Unternehmen betreibt neun Produktionsstandorte und beliefert ein Netzwerk von mehr als 115 Shops in ganz Frankreich. Das vertikal integrierte Modell, das von der Produktion bis zum Vertrieb reicht, verleiht Lapeyre eine starke Innovationsfähigkeit und eine kurze Time-to-Market bei neuen Produkten. Lapeyre beschäftigt direkt rund 2.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 475 Mio.

Seit der Übernahme von Lapeyre von Saint-Gobain im Jahr 2021 arbeitet Mutares an der Neupositionierung des Geschäfts, unter anderem durch Investitionen in den industriellen Footprint, das Vertriebsnetz und die Unterstützungssysteme. Durch den Verbleib mit einer Minderheitsbeteiligung wird Mutares den Turnaround von Lapeyre gemeinsam mit dem Käufer weiterhin unterstützen. Die industrielle und handelsbezogene Erfahrung der Gesellschafter des Käufers, darunter die der Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, soll Möglichkeiten für Kooperationen und potenzielle Synergien in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Produktentwicklung unter Nutzung des umfangreichen Netzwerks von Lapeyre an Shops und Produktionsstandorten eröffnen, während Lapeyre seine eigenständige Marke und Marktposition in Frankreich behält.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir sehen in dieser Partnerschaft eine echte industrielle Logik mit der Möglichkeit, die Erfahrung und die Branchenkontakte der Gesellschafter des Käufers in Italien zu nutzen – von der Beschaffung bis zur Produktentwicklung. Wir sind überzeugt, dass der Käufer gut aufgestellt ist, um Lapeyre in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Indem wir gemeinsam mit unserem Partner investiert bleiben, unterstützen wir den Käufer bei der Transformation und der langfristigen Wertschaffung von Lapeyre, um eine ordnungsgemäße Übergabe des Geschäfts letztlich an den Käufer sicherzustellen. Darüber hinaus markiert die Transaktion einen weiteren Meilenstein in der Strategie von Mutares, den Portfoliofokus auf die Sektoren Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu schärfen.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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