EQS-News: TCL LINKHUB HH516 erhält als weltweit erstes speziell für 5G FWA entwickeltes CPE die prplWare-Zertifizierung

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TCL LINKHUB HH516 erhält als weltweit erstes speziell für 5G FWA entwickeltes CPE die prplWare-Zertifizierung



05.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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PARIS, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, gab heute bekannt, dass der TCL LINKHUB HH516 als weltweit erstes speziell für 5G Fixed Wireless Access (FWA) entwickeltes CPE die prplWare-4.0-Zertifizierung der prpl Foundation erhalten hat.

Durch die Kombination einer zertifizierten offenen Softwareplattform mit intelligenter Konnektivität über 5G und Wi-Fi 7 hilft der HH516 Dienstanbietern dabei, die Integration zu vereinfachen sowie differenzierte Breitbanddienste für Privathaushalte und Unternehmen bereitzustellen.

TCL LINKHUB HH516 Becomes the World's First Dedicated 5G FWA CPE to Achieve prplWare Certification

Flexiblere Bereitstellung und flexiblerer Betrieb mit zertifizierter offener Software Die prplWare-Zertifizierung bestätigt die Integration der authentischer prplWare-Software Originalsoftware von prplWare und setzt den erfolgreichen Abschluss der entsprechenden prplOS- und High-Level-API-Tests voraus.

Die auf dieser zertifizierten Grundlage basierende offene, modulare Softwarearchitektur des HH516 unterstützt Netzbetreiber dabei:

Verwaltungs- und Servicefunktionen über Produktgenerationen hinweg wiederzuverwenden;

wiederkehrenden Integrationsaufwand über verschiedene Geräte und Chipplattformen hinweg zu reduzieren;

mehr Flexibilität bei Multi-Vendor-Implementierungen zu gewinnen;

die Einführung neuer FWA-Dienste zu beschleunigen.

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von 5G-FWA benötigen Netzbetreiber eine zuverlässige Softwaregrundlage, die sowohl die Einführung von Diensten als auch den langfristigen Betrieb unterstützt", sagte Jesse Wu, Leiter des AIoT-Geschäftsbereichs bei TCL. „Mit dem nach prplWare zertifizierten HH516 möchten wir unseren Kunden dabei helfen, weniger Zeit für die Integration aufzuwenden und mehr Zeit in die Entwicklung von Diensten zu investieren, die den sich wandelnden Anforderungen von Privathaushalten und Unternehmen gerecht werden."

Optimierung der Netzwerkleistung mit Hochgeschwindigkeitskonnektivität und KI Neben seiner Flexibilität kombiniert der HH516 Hochgeschwindigkeitskonnektivität mit KI-gestützter Optimierung des Netzwerks. Mit 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 7,01 Gbit/s, BE7200-Dualband-Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Gbit/s, Unterstützung für bis zu 512 verbundene Geräte sowie Mobilfunkantennen mit einem Antennengewinn von bis zu 13 dBi bietet der HH516 leistungsstarke Konnektivität für Privathaushalte, Büros, Einzelhandelsflächen und kleinere Veranstaltungen.

Mithilfe KI-basierter Datenverkehrserkennung ermittelt der HH516 die Netzwerkanforderungen von Anwendungen und priorisiert den Datenverkehr dynamisch, um die Leistung für Anwendungen mit hoher Priorität sowie latenzempfindliche Anwendungen zu verbessern.

Das KI-gestützte adaptive Energiemanagement passt die Energiemodi des Geräts automatisch an das Nutzerverhalten und die Netzwerknutzung an, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Präsentation des HH516 beim prpl Summit und auf der Network X 2026 TCL wird den HH516 beim prpl Summit und auf der Network X 2026 präsentieren und dabei die Integration von prplWare-zertifizierter Software sowie Funktionen zur KI-basierten Netzwerkoptimierung für Breitbanddienste von Netzbetreibern hervorheben.

Cision

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