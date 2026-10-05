Was bewegt die Aktie?

Die MongoDB-Aktie hat nach dem Abgang des Vorstandschefs einen deutlichen Rücksetzer gezeigt. Der Abverkauf fiel überzogen aus, weil das Unternehmen groß genug ist, um die Führung zunächst interimsmäßig zu organisieren. Auch im Technologie- und Softwarebereich sollte MongoDB fähige Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge finden.

Am Freitag legte die Aktie um 1,8 Prozent zu, in der Vorbörse blieb der Kurs unverändert. Damit steckt der Kurs nach der großen Kurslücke in einer Entscheidungsphase. Über 350 Dollar überzeugt das Chance-Risiko-Verhältnis weniger, weil der Kurs bereits an ein starkes Widerstandslevel gelaufen ist.

Die Bewertung fordert zugleich Disziplin. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 51. MongoDB war allerdings historisch teuer, und das Unternehmen befindet sich weiter auf dem Weg zu höherer Profitabilität. Entscheidend bleibt, dass das Wachstum hoch genug bleibt, um diese Bewertung zu tragen.

Beim langfristigen Umsatzwachstum steht ein Mindesttempo von rund 20 Prozent im Raum. Die Cloudplattform Atlas wächst sogar im mittleren 20-Prozent-Bereich. Zusätzlich besteht die Chance auf stabilen Cashflow in der kommenden Zeit, wenn das Wachstum in Atlas und im Kerngeschäft anhält.

Der KI-Bezug ist konkret. MongoDB hat inzwischen 2.200 KI-orientierte Kunden, doppelt so viele wie vor zwei Jahren. Mindestens 40 Prozent aller Atlas-Kunden nutzen wenigstens einen KI-Anwendungsfall bei MongoDB. Für 2027 liegt die Wachstumserwartung bei 21 bis 23 Prozent. Damit zählt MongoDB zu den Unternehmen, die vom Bereich künstliche Intelligenz profitieren können, wenn diese Nutzung weiter zunimmt.

Charttechnik

Charttechnisch bleibt der Bereich über 350 Dollar anspruchsvoll. Die Aktie ist an einen starken Widerstandsbereich gelaufen und dort bereits gescheitert. Zuletzt wechselten kleine rote und grüne Kerzen, während das Volumen bei steigenden Kursen zurückging.

Attraktiver wird die Konstellation knapp über 300 Dollar. Ein kurzer Rückgang unter 300 Dollar wäre aus Chance-Risiko-Sicht besonders interessant. Auf Dreijahressicht ergeben die markanten Tiefs eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Grob gerechnet liegt die Nackenlinie bei 350 Dollar, das tiefere Niveau bei 150 Dollar. Aus dieser Spanne von rund 200 Dollar ergibt sich ein mögliches Kursziel um 550 Dollar.

Martins Einschätzung

Die Aktie bleibt wegen Atlas, KI-Nutzung und Umsatzwachstum interessant, doch der Preis entscheidet. Nach dem Rücksetzer spricht mehr für eine Gelegenheit als für ein dauerhaft erhöhtes Risiko. Der bevorzugte Einstieg liegt nahe 300 Dollar, während Kurse über 350 Dollar weniger Spielraum bieten. Das zentrale Risiko liegt in der neuen Führung; bei der Größe des Unternehmens erscheint es überschaubar.