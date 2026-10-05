Erzeugerpreise im Euro-Raum ziehen im August um 8,2 Prozent an

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠05. Okt (Reuters) - Die Erzeugerpreise in der Industrie im Euro-Raum haben im August sprunghaft zugelegt. Sie kletterten um 8,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie ‌das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit ⁠einem ⁠Anstieg um 8,1 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von 5,8 Prozent im Juli.

• Die Energiepreise in der Industrie zogen im August um 21,0 Prozent gegenüber dem ‌Vorjahresmonat an.

• Die Herstellerpreise für ‌Investitionsgüter wie Maschinen und Anlagen kletterten um 2,6 Prozent.

• Bei Vorleistungsgütern ergab sich ein ⁠Plus von 6,8 Prozent.

• Zum Vormonat stiegen die ‌Preise der Hersteller ⁠im August um 1,9 Prozent. Ökonomen hatten damit gerechnet.

• Die Preise gelten ab Werk, also bevor die Produkte weiterverarbeitet ‌werden oder in ⁠den Handel kommen. Sie ⁠sind somit ein früher Hinweisgeber für die künftige Inflation.

• Teure Energie hat die Inflation im Euro-Raum im September auf den höchsten Stand seit drei Jahren getrieben: Die Verbraucherpreise stiegen um 3,8 Prozent, nach 3,2 Prozent im August.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unse Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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