LBBW Kapitalmärkte Daily
Euro auf 17-Monatstief
Rentenmarkt auch im Oktober unfit
Am Rentenmarkt mag viele dieser Tage der Gedanke beschleichen: "Wie gut, dass dieser September zu Ende ist!" US-Treasuries mit zehn Jahren Laufzeit sattelten vergangenen Monat an ihrer Rendite per saldo mehr als einen halben Prozentpunkt drauf. Deren französische Pendants waren mit einem Plus von fast 70 Stellen dabei. Der Oktober wollte sich, zu seinem Beginn am vergangenen Freitag, versöhnlich präsentieren, zumindest dem Rentenmarkt gegenüber. Denn: Zum Ausklang der vorigen Woche enttäuschte der US-Arbeitsmarktbericht für September auf ganzer Linie. Die Arbeitslosenquote wurde um ein Zehntel höher gemeldet als zuvor. Zudem wurden in der US-Volkswirtschaft außerhalb der Landwirtschaft netto lediglich 29 Tausend neue Stellen geschaffen. Die Fed dürfte zwar die Leitzinsschraube demnächst noch einmal fester drehen, aber verhaltener, als dies mancher bis Freitag-Mittag gedacht hatte. Dem US-Rentenmarkt half dies nicht: Die Kurse beendeten den Freitag meist im Minus.
Neue Woche, neue bange Blicke auf den Ölmarkt
Zu Beginn dieser neuen Handelswoche fällt beim Blick auf die Kurstafel vor allem der Euro auf. Gegenüber dem US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung so tief wie seit Mai 2025 nicht mehr: 1,1185 USD. Die miese Lage der öffentlichen Haushalte in Paris schreckt die Beteiligten am Devisenhandel offensichtlich mehr als die ähnliche Situation in Washington. Ansonsten werden die Blicke aller am Finanzmarkt heute und in den kommenden Tagen weiter auf das Geschehen rund um den Ölmarkt gerichtet sein. Zu sehr drücken die hohen Preise, v. a. für verarbeitete Ölprodukte, allenthalben auf die Stimmung. Die Vereinigten Staaten haben die G7 dazu genötigt, die Reserven der Staaten anzuzapfen und 100 Mio. Fass Diesel freizugeben. Andernfalls hätten die USA ein Exportverbot auf Diesel erlassen. Die Entscheidung, die strategischen Reserven betreffend, ist nicht die erste dieser Art seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Ein Ende hoher Preise für Rohöl und Raffinerieprodukte ist nicht in Sicht. Ein Fass Brent erbringt auch heute mehr als 102 US-Dollar. Am Rande notiert: In Brasilien ist im aktuellen Rennen um die Präsidentschaft dort gestern keine Entscheidung gefallen. Vielmehr wird es am 25. Oktober eine Stichwahl geben zwischen Amtsinhaber Lula und Herausforderer Bolsonaro Jr.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Vorbörse 05.10.2026Dax hält 25.000 Punkte - Nasdaq schließt auf Allzeithochheute, 06:08 Uhr · onvista
Drei Fragen an Bernecker 02.10.2026Wie tief fällt der Dax? Gute Bonds? Neue BMW-Strategie?02. Okt. · onvista
Halbleiter-KonzernNvidia-Aktie steigt auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar02. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
PlusLaufzeit-ETFs und Direktinvestments