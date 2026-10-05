Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 28th September to 2nd October 2026
Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/09/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
78.3225
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/09/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
78.3363
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/09/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
76.9989
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/09/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
77.0219
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/09/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
75.6347
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/09/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
75.5393
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
01/10/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
74.9280
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
01/10/2026
|
FR0014000MR3
|
275 000
|
74.8436
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
01/10/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
74.9297
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
02/10/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
74.7611
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
02/10/2026
|
FR0014000MR3
|
100 000
|
74.8500
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
02/10/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
74.7986
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
565 000
|
75.1865
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005793312/en/
Eurofins Scientific SE
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