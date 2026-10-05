Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 28th September to 2nd October 2026

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Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

28/09/2026

FR0014000MR3

20 000

78.3225

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

28/09/2026

FR0014000MR3

10 000

78.3363

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

29/09/2026

FR0014000MR3

10 000

76.9989

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

29/09/2026

FR0014000MR3

20 000

77.0219

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

30/09/2026

FR0014000MR3

20 000

75.6347

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

30/09/2026

FR0014000MR3

10 000

75.5393

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

01/10/2026

FR0014000MR3

35 000

74.9280

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

01/10/2026

FR0014000MR3

275 000

74.8436

XOFF

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

01/10/2026

FR0014000MR3

15 000

74.9297

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

02/10/2026

FR0014000MR3

35 000

74.7611

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

02/10/2026

FR0014000MR3

100 000

74.8500

XOFF

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

02/10/2026

FR0014000MR3

15 000

74.7986

CEUX

 

 

 

TOTAL

565 000

75.1865

 

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005793312/en/

Eurofins Scientific SE

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