Eurozone: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in der Eurozone stärker als erwartet beschleunigt. Die Preise, die Firmen für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 8,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 7,6 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Anstieg bei 5,8 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,9 Prozent zu. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Juli waren sie um 1,6 Prozent gestiegen.

Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Energiepreise im Frühjahr deutlich nach oben getrieben. Im Juni hat sich die Lage nur vorübergehend entspannt. Im August stiegen die Energiepreise um 5,6 Prozent zum Vormonat und um 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. An den Märkten werden weitere Leitzinserhöhungen erwartet./jsl/mis

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