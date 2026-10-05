Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.10.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CREATE SD HLDGSBericht 1. Quartal 2027
DAISEKI CO. LTDBericht 2. Quartal 2026
IchibanyaBericht 2. Quartal 2026
KASUMIGASEKI CAPITALBericht Geschäftsjahr 2026
NACHI-FUJIKOSHIBericht 3. Quartal 2026
NEXTAGE CO. LTDBericht 3. Quartal 2026
TOSEI CORP.Bericht 3. Quartal 2026
WORLD CO. LTDBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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KASUMIGASEKI CAPITAL
NACHI-FUJIKOSHI
Ichibanya
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CREATE SD HLDGS
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DAISEKI CO. LTD

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