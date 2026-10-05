Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|CREATE SD HLDGS
|Bericht 1. Quartal 2027
|DAISEKI CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ichibanya
|Bericht 2. Quartal 2026
|KASUMIGASEKI CAPITAL
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|NACHI-FUJIKOSHI
|Bericht 3. Quartal 2026
|NEXTAGE CO. LTD
|Bericht 3. Quartal 2026
|TOSEI CORP.
|Bericht 3. Quartal 2026
|WORLD CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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