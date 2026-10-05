$: Flugtickets von Deutschland aus seit 2010 etwa verdoppelt

Berlin, 05. ⁠Okt (Reuters) - Fliegen in und ab Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren massiv verteuert. Der durchschnittliche Ticketpreis habe sich zwischen 2010 und 2024 von knapp unter 150 Euro auf rund 300 Euro etwa verdoppelt, erklärten der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und das ‌Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Montag in einem ersten gemeinsamen Bericht zur Lage der Branche. Grund seien neben stark gestiegenen staatlichen Abgaben wie Luftverkehrsteuer, ⁠Luftsicherheitsabgaben und Flugsicherungsgebühren ⁠auch höhere Personal- und Betriebskosten. Die Ticketpreise in Europa hätten im Schnitt von fast 250 Euro auf knapp 340 Euro zugelegt.

"Der Report zeigt eine schleichende Abkopplung Deutschlands vom internationalen Luftverkehr", sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Verbindungen fallen weg, Passagiere und Fracht weichen auf Drehkreuze außerhalb Europas aus." Für eine Exportnation sei das ein ernstes ‌Standortproblem.

DEUTSCHE DREHKREUZE VERLIEREN - TÜRKEI & GOLFREGION GEWINNEN

Im interkontinentalen Luftverkehr zeigen ‌sich demnach seit 2010 deutliche Verschiebungen bei den Umsteigemustern und den Drehkreuzen. So verlagerten sich Passagierströme im Langstreckenverkehr zunehmend auf Drehkreuze außerhalb der Europäischen Union, insbesondere in der Türkei ⁠und der Golfregion. "Zwischen Deutschland und Fernost-/Südostasien stieg der Anteil der Verbindungen über Nicht-EU-Drehkreuze von ‌34 auf 54 Prozent", heißt es im ⁠Bericht. Gleichzeitig sei der Anteil von Umsteigeverbindungen über deutsche Drehkreuze von 56 auf 36 Prozent gefallen. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich im Luftverkehr nach Afrika. Die deutsche Luftfahrt-Lobby kritisiert seit langem, dass staatlich subventionierte Airlines aus der ‌Türkei und den Golfstaaten hier deutliche ⁠Vorteile haben.

Die weltweite Zahl der Flugreisenden steigt ⁠nach Prognosen des DLR bis 2034 - auch dank größerer und effizienterer Flugzeuge - auf 154 Prozent des Vor-Corona-Niveaus von 2019. Bei den Verbindungen zwischen Deutschland und Europa werde der Stand aus der Zeit vor der Virus-Pandemie noch nicht wieder erreicht.

Rund 536.900 Arbeitsplätze standen 2024 direkt oder indirekt mit der Luftfahrt in Zusammenhang, wie aus dem Report weiter hervorgeht. Demnach schufen Luftverkehrswirtschaft und Luftfahrtindustrie in Deutschland eine Bruttowertschöpfung von 58,4 Milliarden Euro. Damit trug die Branche etwa 1,3 Prozent ⁠zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)