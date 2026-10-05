Frank Kebekus vorläufiger Insolvenzverwalter bei Galeria
Düsseldorf, 05. Okt (Reuters) - Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der kriselnden Warenhauskette Galeria ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus bestellt worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts Düsseldorf am Montag. Dort hatte die Kette am Freitag den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt - der vierte Antrag binnen sechs Jahren. So will sich der Warenhauskonzern stabilisieren. Rund 12.000 Beschäftigte müssen erneut um ihre Zukunft fürchten.
Galeria verfügt nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten. 33 Häuser stehen nach früheren Angaben aber auf der Kippe. Konkurrenz durch den Online-Handel, hohe Kosten, wechselnde Eigner, Managementfehler und immer neue Sanierungsversuche haben dem Unternehmen über Jahre zugesetzt.
Bericht von Matthias Inverardi, geschrieben von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).