Düsseldorf, ⁠05. Okt (Reuters) - Zum vorläufigen Insolvenzverwalter der kriselnden Warenhauskette Galeria ist der Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus ‌bestellt worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Amtsgerichts Düsseldorf am Montag. Dort ⁠hatte ⁠die Kette am Freitag den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt - der vierte Antrag binnen sechs Jahren. ‌So will sich der ‌Warenhauskonzern stabilisieren. Rund 12.000 Beschäftigte müssen erneut um ihre Zukunft ⁠fürchten.

Galeria verfügt nach eigenen Angaben ‌noch über 83 ⁠Filialen in 70 Städten. 33 Häuser stehen nach früheren Angaben aber auf der Kippe. ‌Konkurrenz ⁠durch den Online-Handel, hohe ⁠Kosten, wechselnde Eigner, Managementfehler und immer neue Sanierungsversuche haben dem Unternehmen über Jahre zugesetzt.

Bericht von Matthias Inverardi, geschrieben von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).