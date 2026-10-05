Großbritannien: Dienstleistungsstimmung trübt sich weniger als erwartet ein

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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im September weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 51,7 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"In der gesamten britischen Dienstleistungswirtschaft setzte sich im September ein moderates Produktionswachstum fort, wenn auch mit einem Nachlassen der Dynamik im Vergleich zum August", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Darüber hinaus trugen die gedämpfte Nachfrage und der steigende Inflationsdruck zu schwächeren Erwartungen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit für das kommende Jahr bei."

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel im September um 0,5 Punkte auf 52,0 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 51,7 Punkte ermittelt worden./jsl/stk

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