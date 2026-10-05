Grünen-Chef Banaszak: BSW ist zu Wahlinitiative für die AfD geworden

Berlin, ⁠05. Okt (Reuters) - Der Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scharf für dessen absehbare ‌Unterstützung eines AfD-Politikers bei der Wahl zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt kritisiert. ⁠Mit ⁠den Stimmen des BSW werde am Dienstag voraussichtlich erstmals seit 1945 ein von ihm als rechtsextrem bezeichneter Politiker an die Spitze ‌eines deutschen Parlaments ‌gewählt, sagte Banaszak am Montag in Berlin. "Aus einer Wahlalternative zur AfD ist ⁠also eine Wahlinitiative für die AfD ‌geworden", sagte ⁠Banaszak.

Der Grünen-Chef kündigte an, er werde selbst am Dienstag an einer Demonstration in Magdeburg teilnehmen. ‌Die demokratische ⁠Zivilgesellschaft werde dort deutlich ⁠machen, dies sei nicht Deutschland. "Unsere Heimat werden wir nicht aufgeben, nicht an die Faschisten abgeben", sagte Banaszak.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)