Handeln auf Profi-Niveau SMARTBROKER+ startet den SMARTBROKER+ Trader: professionelles Handelsfrontend direkt in der Plattform – ein Login, alle Depots, Orders in Sekunden



EQS-Media / 05.10.2026 / 10:06 CET/CEST



Berlin, 5. Oktober 2026 –

Die Smartbroker AG erweitert ihre Brokerage-Plattform SMARTBROKER+ um ein vollwertiges Handelsfrontend für den Desktop: Mit dem SMARTBROKER+ Trader erhalten Anlegerinnen und Anleger eine professionelle, frei konfigurierbare Trading-Oberfläche mit Realtime-Kursen, Charts, Watchlists und direkter Orderaufgabe – vollständig in den bestehenden SMARTBROKER+ Zugang integriert, ohne separate Anmeldung. Der SMARTBROKER+ Trader wird ab sofort für alle Kundinnen und -Kunden freigeschaltet – sie finden den SMARTBROKER+ Trader direkt in ihrem SMARTBROKER+ Web-Zugang.

Immer mehr Anleger handeln aktiv – und brauchen dafür die richtigen Werkzeuge

Der Launch fällt in eine Phase, in der sich das Anlageverhalten in Deutschland spürbar verändert. Nach den aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts waren 2025 rund 14,1 Millionen Menschen in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert – zwei Millionen mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor; die unter 40-Jährigen stellen inzwischen die größte Anlegergruppe. Mit der wachsenden Finanzbildung wächst auch der Anspruch: Wer sich mit Märkten beschäftigt, will Kurse in Echtzeit verfolgen, Charts analysieren und Entscheidungen schnell umsetzen können. Diese Entwicklung zeigt sich auch bei SMARTBROKER+ selbst: Im ersten Halbjahr 2026 wickelte die Plattform 4,7 Millionen Trades ab, 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit erreicht die Handelsaktivität der Bestandskundinnen und -kunden einen neuen Höchststand.

SMARTBROKER+ hatte bereits im September 2025 angekündigt, sein Angebot für aktive Anleger um mehrere Handelsfrontends zu erweitern: eine spezialisierte Heavy-Trader-Plattform für die sehr aktive Zielgruppe sowie ein Trading-Frontend für die breite Kundschaft. Letzteres geht mit dem SMARTBROKER+ Trader nun an den Start. Es richtet sich sowohl an regelmäßig handelnde Anlegerinnen und Anleger, die eine klar strukturierte Oberfläche und frei anpassbare Ansichten schätzen, als auch an sehr aktive Traderinnen und Trader, die Wert auf Geschwindigkeit und den gebündelten Blick auf alle Depots legen.

Ein Login, ein Klick – und alle Depots im Blick

Statt eines separaten Programms startet der SMARTBROKER+ Trader direkt aus dem SMARTBROKER+ Web-Frontend – mit denselben Zugangsdaten, derselben Zwei-Faktor-Authentifizierung und ohne zusätzliche Registrierung. Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Professionelle Handelsoberfläche für die Nutzung am Desktop – mit Realtime-Kursen, Charts, Watchlists und Marktübersichten

Orders direkt aus dem Terminal: Käufe und Verkäufe lassen sich mit wenigen Klicks – auch unmittelbar aus dem Chart heraus – aufgeben und werden sekundenschnell an die Börsenplätze übermittelt

Alle Depots in einer Oberfläche: nahtloser Wechsel zwischen Hauptdepot, Nebendepots und Crypto-Wallet

Individuell konfigurierbar: Widgets, Layouts und Ansichten lassen sich nach den eigenen Anforderungen anordnen und speichern

Nahtlos integriert: ein Login, ein Klick, keine separaten Zugangsdaten – abgesichert wie gewohnt per Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die bestehenden Zugangswege über die SMARTBROKER+ App und die Web-Version bleiben parallel nutzbar. Für Kundinnen und Kunden, die eigene Handelssysteme einsetzen, bietet SMARTBROKER+ zudem bereits seit längerem eine technische Schnittstelle (API) an, über die sich individuelle Trading-Setups direkt mit der Plattform verbinden und Orders in Echtzeit platzieren lassen. Damit stehen aktiven Anlegern bei SMARTBROKER+ künftig drei Wege offen: App und Web für den Alltag, der SMARTBROKER+ Trader für das Handeln am Desktop und die API für eigene Systeme.

„Wir sehen seit Jahren denselben Trend: Die Menschen in Deutschland beschäftigen sich intensiver mit ihren Finanzen, sie wissen mehr – und sie handeln mehr. Aus Sparern werden Anleger, aus Anlegern werden aktive Trader. Wer so investiert, braucht Werkzeuge, die mit diesem Anspruch mithalten: Echtzeitkurse, gute Charts, alle Depots auf einen Blick und eine Order, die in Sekunden draußen ist. Genau das liefert der SMARTBROKER+ Trader – ohne zweites Programm, ohne zweiten Login, direkt in der Plattform“

, sagt Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG.

„Wir haben im vergangenen Jahr angekündigt, unser Angebot für aktive Anleger deutlich auszubauen. Mit der API, dem SMARTBROKER+ Trader und der bald kommenden Heavy-Trader-Plattform lösen wir dieses Versprechen Schritt für Schritt ein. Unser Anspruch bleibt dabei unverändert: ein Vollbroker mit Neobroker-Preisen – für Einsteiger genauso wie für Profis.“

Über SMARTBROKER+

SMARTBROKER+ ist die Brokerage-Plattform der börsennotierten Smartbroker Holding AG und verbindet die Konditionen eines Neobrokers mit dem Angebot eines klassischen Online-Brokers. Über App und Web handeln Anlegerinnen und Anleger Aktien, ETFs, Zertifikate und weitere Derivate, Anleihen, Fonds und Kryptowerte – Aktien, ETFs und Zertifikate für 0 € Ordergebühr über gettex (zzgl. marktüblicher Spreads und etwaiger Zuwendungen; ab 500 € Ordervolumen), Fonds grundsätzlich ohne Ausgabeaufschlag, dazu über 10.000 Sparpläne ohne Ausführungsgebühr ab 1 € Sparrate. Das Depot ist kostenlos, Verrechnungsguthaben wird verzinst, und mit über 30 Handelsplätzen – darunter alle deutschen Börsen inklusive Xetra sowie die wichtigsten Auslandsbörsen – bietet SMARTBROKER+ eine Auswahl, die im Neobroker-Segment ihresgleichen sucht. Die Stiftung Warentest zeichnete SMARTBROKER+ wiederholt aus, zuletzt in Finanztest 12/2025 als Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Zur Smartbroker Holding AG gehört zudem das Finanzportal wallstreet-online.de, eines der reichweitenstärksten Börsenportale im deutschsprachigen Raum. So verbindet das Unternehmen redaktionelle Finanzkompetenz und eine große Anleger-Community mit einem eigenen, preisgünstigen Brokerage-Angebot.

Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt ein Produkt und seine Funktionen dar und enthält keine Anlageberatung oder Empfehlung. Der Handel mit Wertpapieren, Derivaten und Kryptowerten unterliegt Kursschwankungen; Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Häufiges Handeln erhöht Transaktionskosten und Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet.

Pressekontakt

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+49 (0) 30 275776144

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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen

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