HPE: Ich sehe die Aktie bei 81 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Die HPE-Aktie startete vorbörslich nahezu unverändert mit einem Minus von 0,06 Prozent. Entscheidend ist der starke Freitag: Die deutlichen Kursgewinne aus dem Ausbruch über 65 Dollar blieben zunächst erhalten. Das macht die Bewegung charttechnisch besonders relevant.

Zusätzlich bekam die Aktie Rückenwind durch eine bessere Einstufung von Neutral auf Outperform. Das Kursziel stieg von 65 auf 75 Dollar. Der zentrale Grund ist der stärkere mittelfristige Ausblick für das Netzwerkgeschäft. HPE selbst erwartet für die Netzwerksparte zwischen 2026 und 2029 ein Umsatzwachstum im hohen Zehnerprozentbereich. Für das Finanzjahr 2027 steht sogar ein Wachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich im Raum.

Auch bei der Profitabilität spricht die Entwicklung für HPE. Mit steigenden Umsätzen soll die operative Marge in den mittleren bis hohen 20-Prozent-Bereich steigen. Im letzten Quartal lag die Netzwerkmarge bei rund 22 Prozent. Damit hätte HPE bei weiter steigenden Umsätzen auch auf der Ergebnisseite zusätzlichen Spielraum.

Die Nachfrage kommt aus mehreren Bereichen. Rechenzentren sind der wichtigste Wachstumstreiber. Dazu kommen Standortnetze, Security Routing und Campusnetze. Besonders stark bleibt die Nachfrage rund um den Ausbau von Rechenzentren und die dafür nötigen Netzwerkkomponenten. In vielen Aktien aus diesem Umfeld fehlt bislang die volle Kursdynamik, HPE gehört hier zu den positiven Ausnahmen.

Die Bewertung ist bereits gestiegen. Die Aktie wird mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 15 gehandelt. In den vergangenen fünf Jahren lag die Bewertung eher bei etwa neun. Damit liegt HPE mehr als 50 Prozent höher als früher, zugleich aber deutlich unter dem zwischenzeitlichen Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19. Solange das starke Wachstum anhält und die Bewertung mit den nächsten Zahlen wieder etwas sinken kann, bleibt die laufende Rally intakt.

Charttechnik

Der Ausbruch über 65 Dollar ist ein starkes Signal. Aus der kleineren Korrektur ergibt sich ein Zielbereich von 75 bis 81 Dollar, aus der größeren Korrektur ein Bereich von 79 bis 88 Dollar. Das konkrete Ziel bei 81 Dollar entspräche vom aktuellen Niveau aus rund 17 Prozent Kurspotenzial.

Martins Einschätzung

HPE zeigt aktuell eines der stärksten Chartbilder am US-Aktienmarkt. Der Ausbruch über 65 Dollar verlief dynamisch, und die Aktie kann in den kommenden Monaten in Richtung 80 bis 81 Dollar steigen.