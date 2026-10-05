Jerusalem, 05. ⁠Okt (Reuters) - Der Copilot des Flydubai-Flugs FZ1073 nach Israel will Insidern zufolge bereits vor seiner Einstellung geplant haben, eine Maschine zum Absturz zu bringen. Der nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch festgenommene Mann habe bei Verhören in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ‌ausgesagt, er habe sich bei der staatlichen Airline beworben, weil diese Tel Aviv anfliege, sagten zwei mit den Ermittlungen vertraute israelische Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur ⁠Reuters. Ein ⁠dritter Insider sagte, der aus dem Oman stammende Copilot habe nach eigenen Angaben das Flugzeug in den Ben-Gurion-Flughafen von Tel Aviv stürzen lassen wollen.

Der Copilot hatte am vergangenen Mittwoch auf dem Flug von Dubai in den VAE nach Tel Aviv den Kapitän mit einer Notfall-Axt attackiert. Der Generalstaatsanwalt ‌der VAE bezeichnete den Vorfall als "Terroranschlag". Dem dritten ‌Insider zufolge hatte der Mann bereits auf einem früheren Flug nach Tel Aviv in diesem Jahr einen Absturz geplant, dann jedoch davon abgelassen. Von den Behörden ⁠in Israel und den VAE, von Flydubai und von dem Festgenommenen oder einem möglichen ‌Rechtsanwalt waren zunächst keine Stellungnahmen zu ⁠den neuen Informationen zu erhalten. Der Oman hat sich zu dem Vorfall nicht geäußert.

Eine Katastrophe auf dem Flug mit mehr als 170 Menschen an Bord, überwiegend Israelis, wurde verhindert, weil Passagiere und Besatzung ‌den Angreifer überwältigten. Ein zufällig mitreisender ⁠Ersatzpilot landete die Maschine sicher in ⁠Saudi-Arabien. Der schwer verletzte indische Kapitän wird als Held gefeiert, weil es ihm gelang, die Cockpittür zu öffnen, um Hilfe zu erhalten.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ordnete eine Überprüfung ausländischer Fluggesellschaften an. Piloten aus Ländern ohne diplomatische Beziehungen zu Israel - wie dem Oman - dürfen eigentlich keine Flüge dorthin übernehmen. Unterdessen prüfen australische Anti-Terror-Ermittler die Vergangenheit des Copiloten, der vor etwa zehn Jahren in Melbourne studiert hatte.

(Bericht von Alexander Cornwell und Maayan Lubell; ⁠bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)