IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Abschluss einer Flow-Thru-Finanzierung in Höhe von 5.000.000 $ bekannt

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Abschluss einer Flow-Thru-Finanzierung in Höhe von 5.000.000 $ bekannt

Vancouver, Kanada / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass es die Flow-Through-Finanzierung (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 10.638.300 Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 0,47 $ aus und erzielte damit einen Bruttoerlös von 5.000.000 $. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill verwendet.

Das Unternehmen zahlte eine Barprovision in Höhe von 245.000 $ und gab insgesamt 521.277 Broker-Warrants an Castlewood Capital Corporation aus. Die Broker-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden und unterliegen bis zum 6. Februar 2027 einer Handelssperre.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

· Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

· Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

· Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

· Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

· NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

· Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

· Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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