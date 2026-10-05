IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo hält Präsentation auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA) in Fort Lauderdale

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo hält Präsentation auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA) in Fort Lauderdale

Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Vikas Berry, Chief Executive Officer von Argo, auf der 153. Investmentkonferenz der National Investment Banking Association (NIBA), die vom 6. bis 7. Oktober 2026 in Fort Lauderdale (Florida) stattfindet, eine Präsentation halten wird.

Dr. Berry wird den Konferenzteilnehmern Argo und seine STREAM-Graphen-Produktionstechnologie vorstellen und die Strategie des Unternehmens erläutern, eine vertikal integrierte Graphenraffinerie aufzubauen, deren Schwerpunkt auf der skalierbaren Produktion und Vermarktung in verschiedenen Industriemärkten liegt.

STREAM wurde von Dr. Berry und Grapherry, Inc. entwickelt und ist im Rahmen einer Vereinbarung exklusiv an Argo lizenziert. Diese Vereinbarung bietet dem Unternehmen einen vertraglich festgelegten Weg zum vollständigen Eigentum an der Technologie und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten. STREAM bildet nun die technologische Grundlage für die Kommerzialisierungsstrategie von Argo im Bereich Graphen.

Nach einer erfolgreichen Produktion im Pilotmaßstab treibt Argo die Entwicklung von STREAM in Richtung einer Fertigung im kommerziellen Maßstab voran. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, eine vertikal integrierte Graphenraffinerie zu errichten, die in der Lage ist, Graphen- und Graphenoxid-Materialien herzustellen und marktspezifische Produkte für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energiespeicherung, Verbundwerkstoffe und anderen Industriemärkten zu entwickeln.

Die Verhandlungen zur Sicherung einer Produktionsanlage für die kommerzielle Fertigung schreiten voran, wobei das Unternehmen im Rahmen seiner nächsten Entwicklungsphase eine anfängliche Graphen-Produktionskapazität von etwa 10 Tonnen pro Quartal anstrebt. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bezüglich der Anlage und des kommerziellen Ausbaus bereitstellen.

Die NIBA-Investmentkonferenz

Die NIBA-Investmentkonferenz bringt aufstrebende Wachstumsunternehmen mit mehr als 300 Fachleuten aus den Bereichen Investment und Kapitalmärkte zusammen, darunter Investmentbanker, Broker-Dealer, Family Offices, institutionelle Anleger, Fondsmanager sowie Private-Equity- und Venture-Capital-Gruppen.

Die präsentierenden Unternehmen stellen sich in einer formellen Unternehmenspräsentation vor. Im Anschluss bieten sich Gelegenheiten für Einzelgespräche und vertiefende Diskussionen mit Investoren und Finanzierungsexperten.

Seit 1982 konzentriert sich die NIBA auf die Micro- und Small-Cap-Märkte und gibt an, dass ihr umfassendes Netzwerk mehr als 8.800 registrierte Vertreter umfasst, mehr als 100 Mrd. $ für aufstrebende Wachstumsunternehmen beschafft hat und für 90 % der Börsengänge unter 20 Mio. $ verantwortlich war.

Die Teilnahme von Argo bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, seine STREAM-Technologie, seine Kommerzialisierungsstrategie und seine Wachstumspläne direkt einem etablierten Publikum auf den US-Kapitalmärkten vorzustellen.

Wir freuen uns darauf, der Investment-Community auf der NIBA die Story von Argo zu präsentieren, sagte Dr. Berry. Unser Fokus liegt darauf, STREAM vom Pilotmaßstab in die kommerzielle Produktion zu überführen und Graphen- sowie Graphenoxid-Produkte für große industrielle Märkte zu entwickeln. Die NIBA bietet die Gelegenheit, diese Strategie einem breiteren US-amerikanischen Investorenpublikum vorzustellen.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet. Die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert und sieht einen Weg zum vollständigen Eigentum vor. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion fortschrittlicher Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbor-Bestimmungen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

Email: robert.intile@argographene.com

Telefon: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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