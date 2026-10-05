IRW-News: Camino Minerals Corp.: Das Kupferprojekt Puquios in Chile erfüllt die Sicherheitsleistungsverpflichtung in Höhe von 1,7 Mio. USD für wichtige Infrastruktur zur Wasserbewirtschaftung

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Das Kupferprojekt Puquios in Chile erfüllt die Sicherheitsleistungsverpflichtung in Höhe von 1,7 Mio. USD für wichtige Infrastruktur zur Wasserbewirtschaftung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Cuprum Resources Chile SpA (Cuprum), sein 50/50-Joint-Venture-Unternehmen, das sich im Besitz von Camino und Nittetsu Mining Co. Ltd (Nittetsu) befindet, von der chilenischen Dirección General de Aguas (DGA) die Bestätigung erhalten hat, dass mit dem Bau der Umleitungs- und Kanalisierungsarbeiten an der Coloradito-Schlucht im Kupferprojekt Puquios (Puquios) in der Region Coquimbo in Chile begonnen werden kann.

Cuprum hat seine Verpflichtungen hinsichtlich der finanziellen Sicherheit erfüllt; eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar liegt nun vor. Mit der Bereitstellung dieser Sicherheitsleistung hat die DGA den Bau der Wasserumleitungsinfrastruktur genehmigt, die für die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers rund um die Mine sowie sämtliche geplanten Haufenlaugungs- und Aufbereitungsanlagen in Puquios erforderlich ist. Die Genehmigung folgt auf eine technische Prüfung des Projekts und bestätigt die Einhaltung der geltenden Anforderungen gemäß dem chilenischen Wassergesetz. Die Sicherheitsleistung wird Cuprum in voller Höhe zurückerstattet, sobald Cuprum den Bau der Wasserinfrastruktur abgeschlossen hat und die DGA ihre Inspektion und Zertifizierung durchgeführt hat.

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, sagte: Die Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Höhe von 1,7 Mio. USD ermöglicht den Bau der Oberflächenwasserinfrastruktur rund um die Mine Puquios als Vorbereitung auf den Abschluss einer potenziellen Kreditfazilität aus Japan für das Projekt. Im Rahmen unseres 50/50-Joint-Ventures mit Nittetsu Mining treibt Cuprum die Arbeiten weiter voran, die erforderlich sind, um das Projekt von der baureifen Phase in die Phase der Minenerschließung zu überführen. Camino arbeitet derzeit daran, die administrativen und kommerziellen Vereinbarungen mit Nittetsu und dem Kreditgeber abzuschließen, die unserer Ansicht nach sehr wettbewerbsfähige Konditionen für eine Finanzierung aus Japan bieten werden, vorbehaltlich der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigungen durch den Kreditgeber, der Erfüllung der geltenden Bedingungen und anderer üblicher Angelegenheiten.

Marcelo Bruna, CEO von Cuprum, fügte hinzu: Die Bestätigung der Genehmigung durch die DGA für den Baubeginn der Oberflächenwasserinfrastruktur ist ein wichtiger Meilenstein für den Start der Bauphase der Mine Puquios. Wir sind dabei, die technischen Planungsarbeiten durchzuführen und bereiten den Minenstandort auf den Baubeginn vor. In Chile gab es in den letzten zwei Monaten heftige Regenfälle, doch die wichtigste Infrastruktur am Standort Puquios, wie beispielsweise die Erdarbeiten für die Fundamente der geplanten Aufbereitungsanlage, wurde nicht beschädigt. Die Oberflächenwasserinfrastruktur der DGA ist so ausgelegt, dass sie nach ihrer Fertigstellung einen kontinuierlichen Betrieb der Mine und der Anlage ermöglicht und Umweltbeeinträchtigungen oder Auswirkungen auf die Produktion durch heftige Regenfälle begrenzt.

Betriebsupdate

Die jüngsten starken Regenfälle in der Region haben zu einigen lokalen Auswaschungen an Straßen am Projektstandort Puquios geführt. Cuprum führt derzeit Reparaturarbeiten durch und bestätigt, dass die Hauptinfrastruktur des Standorts, einschließlich der Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem geplanten Anlagenstandort, nicht beschädigt wurde. Darüber hinaus repariert Barrick Gold im Rahmen seiner Verpflichtungen und, um den Zugang zu Pascua-Lama zu gewährleisten, die unterspülten Abschnitte der unbefestigten Straße von der Stadt Punta Colorada nach Puquios, damit der Schwerlastverkehr wieder aufgenommen werden kann. Die Aktivitäten am Standort Puquios werden fortgesetzt, wobei die Teams des Engineering und der Verwaltung aktiv den Baubeginn vorbereiten.

Camino und Nittetsu treiben die abschließenden administrativen und kommerziellen Vereinbarungen für eine geplante Kreditfazilität mit einem großen japanischen Finanzinstitut weiter voran, um den Baubeginn in Puquios zu ermöglichen.

Über Camino

Camino ist ein Kupferexplorationsunternehmen in der Entdeckungs- und Erschließungsphase. Über Cuprum Resources Chile SpA, ein 50/50-Joint-Venture mit Nittetsu Mining Co., Ltd., treibt Camino das baureife Kupferprojekt Puquios in Chile in Richtung Erschließung und Produktion voran. Camino treibt sein IOCG-Kupferprojekt Costa de Cobre in Peru - ein Joint Venture mit Nittetsu Mining, an dem Camino zu 65 % beteiligt ist - bis zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung voran und strebt dabei weitere Entdeckungen an. Camino hat außerdem die Genehmigung für Explorationsbohrungen im porphyrischen Kupferprojekt Maria Cecilia erhalten, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seinen Landbesitz im Rahmen seines Kupfer- und Silberprojekts Plata Dorada vergrößert. Camino strebt den Erwerb eines Portfolios fortgeschrittener Kupfer-Assets an, die das Potenzial haben, Kupfer für eine zunehmend elektrifizierte, kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

/S/ Jay Chmelauskas

President und CEO

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Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel.: (604) 493-2058

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QUELLE: Camino Minerals Corp.

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