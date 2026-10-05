IRW-News: First Graphene Ltd.: FGR treibt Kommerzialisierung von Kohlefaser mit Aeropreg-Vereinbarung voran

IRW-PRESS: First Graphene Ltd.: FGR treibt Kommerzialisierung von Kohlefaser mit Aeropreg-Vereinbarung voran

Highlights

· First Graphene schließt eine Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung mit dem globalen Prepreg-Hersteller Aeropreg zur Entwicklung eines mit Graphen verbesserten Kohlefaser-Prepregs

· Die dreijährige Vereinbarung baut auf positiven Ergebnissen aus den Entwicklungsarbeiten von First Graphene zur Integration von PureGRAPH® in Kohlefaserverbundwerkstoffe auf

· Die Zusammenarbeit kombiniert PureGRAPH® und proprietäre Epoxidkonzentrate mit den etablierten Fertigungs- und Harzentwicklungskapazitäten von Aeropreg

· First Graphene beabsichtigt, das mit Graphen verbesserte Prepreg-Produkt über die bestehenden Vertriebskanäle von Aeropreg bis zur kommerziellen Markteinführung weiterzuentwickeln

· Die Partnerschaft festigt den Weg von FGR in den globalen Markt für kohlefaserverstärkte Kunststoffe, dessen Wachstum bis 2033 auf US$43,7 Milliarden geschätzt wird

5. Oktober 2026 / IRW-Press / First Graphene Limited (ASX: FGR; First Graphene oder das Unternehmen) (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) hat mit dem türkischen Prepreg-Hersteller Aeropreg eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung abgeschlossen, um ein mit PureGRAPH® verbessertes Kohlefaser-Prepreg in Richtung Kommerzialisierung voranzutreiben.

Im Rahmen der dreijährigen Vereinbarung werden die proprietären Epoxidkonzentrate von First Graphene eingesetzt, um die Integration von PureGRAPH® in den bestehenden Herstellungsprozess von Aeropreg für Kohlefaser-Prepregs zu optimieren.

Kohlefaser-Prepreg ist ein Verbundmaterial, das bereits mit teilweise ausgehärtetem Polymerharz vorimprägniert wurde und häufig zur Verstärkung von Komponenten eingesetzt wird, die in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und bei Sportartikeln verwendet werden.

Das Entwicklungsprogramm wird sich darauf konzentrieren, eine kontrollierte und wiederholbare Graphenbeladung innerhalb des Prepregs zu erreichen, bevor Festigkeit, Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und Herstellbarkeit des daraus entstehenden Materials validiert werden.

Vorbehaltlich der Testergebnisse werden First Graphene und Aeropreg das Material in Richtung kommerzieller Markteinführung weiterentwickeln und dabei die bestehenden Vertriebskanäle von Aeropreg in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Marine- und Sportartikelindustrie nutzen.

Die neue Partnerschaft stellt die nächste Stufe in der Strategie von First Graphene dar, seine technische Entwicklungsarbeit bei Kohlefaserverbundwerkstoffen in kommerzielle Möglichkeiten für PureGRAPH® zu überführen.

Sie knüpft außerdem an die bisherigen positiven Ergebnisse von First Graphene aus Entwicklungsprogrammen mit Kunden und geförderten Forschungsarbeiten zu mit Graphen verbesserten Kohlefaserverbundwerkstoffen an.

Die Sicherung einer kommerziellen Prepreg-Lösung und eines erfahrenen Fertigungspartners ist ein wesentlicher Schritt, um Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie zu adressieren. Moderne Verkehrsflugzeuge setzen in ihren Flugzeugzellen und primären Strukturen in großem Umfang Kohlefaser-Prepreg ein.

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem verstärkten Fokus von First Graphene auf den US-Markt und der jüngsten Übernahme von MITO Materials, durch die das Unternehmen seine Verbundwerkstofftechnologie und seine Kundenbeziehungen in Nordamerika erweitert hat.

Wichtig ist, dass Aeropreg über eigene Kapazitäten für die Harzentwicklung und -prüfung verfügt und First Graphene damit einen Fertigungspartner bietet, um diese Technologie in Richtung kommerzieller Produktion voranzutreiben.

Diese Vereinbarung eröffnet First Graphene einen potenziellen Weg in den globalen Markt für kohlefaserverstärkte Kunststoffe, dessen Wert bis 2033 voraussichtlich auf US$43,7 Milliarden anwachsen wird. ¹

Über Aeropreg

Aeropreg produziert und liefert Prepreg-Verbundmaterialien, darunter Prepregs aus Kohlenstoff-, Glas-, Aramid- und Basaltfasern, für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Marineindustrie, bei Sportartikeln, in der Medizintechnik und Windenergie. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Materiallösungen und technische Unterstützung, um die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen.

Die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Aeropreg umfassen die Entwicklung und Weiterentwicklung von Harzsystemen, unterstützt durch interne chemische, physikalische, thermische und mechanische Prüfungen.

Aeropreg ist eine Tochtergesellschaft von Spinteks. Nach Angaben von Aeropreg erfolgt die Prepreg-Produktion unter der AS9100-Zertifizierung für Qualitätsmanagement in der Luft- und Raumfahrt. Im Juni 2026 wurde Spinteks in die Approved Supplier List von Turkish Aerospace (TUSA) für die Herstellung von Verbundwerkstoffen aufgenommen, wobei Aeropreg innerhalb der Gruppe die Prepreg-Produktion übernimmt.²

First Graphene Managing Director und CEO Michael Bell sagte:

Die neue Partnerschaft mit Aeropreg stellt einen wichtigen Schritt dar, um unsere Entwicklungsarbeiten im Bereich Kohlefaser in Richtung Kommerzialisierung in wichtigen Industrien wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung voranzutreiben.

Wir haben umfangreiches Wissen über die Integration von PureGRAPH® in Verbundwerkstoffe aufgebaut, und der nächste Schritt bestand darin, diese Expertise mit einem etablierten Hersteller zu kombinieren, der in der Lage ist, ein Produkt herzustellen und auf den Markt zu bringen.

Aeropreg verfügt über umfangreiche Kapazitäten bei der Herstellung von Prepregs und der Entwicklung von Harzen sowie über etablierte globale Vertriebskanäle in mehreren hochwertigen Industrien.

Unser unmittelbarer Fokus wird darauf liegen, das Material erfolgreich innerhalb des Herstellungsprozesses von Aeropreg zu validieren, mit dem längerfristigen Ziel, einen weiteren kommerziellen Marktzugang für PureGRAPH® zu etablieren.

-Ende-

Diese Mitteilung wurde vom Chairman genehmigt.

Referenzen

¹ Grand View Research

² Aeropreg, The Prepreg Brief, Ausgabe 02, Juni 2026

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investoren

Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

+61 1300 660 448

Medien

Josh Nyman

General Manager

SPOKE.

josh@hellospoke.com.au

+61 413 243 440

Über First Graphene Ltd (ASX: FGR)

First Graphene Limited konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Materialien, um die Industrie bei Verbesserungen zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von graphitischen Materialien und Produktformulierungen mit einem besonderen kommerziellen Fokus auf große, wachstumsstarke globale Märkte, darunter Zement und Beton, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE) sowie Energiespeicheranwendungen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse, die diese fortschrittlichen Materialien ermöglichen, ist die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen - entweder direkt durch eine Verringerung des Ausstoßes dieser schädlichen Treibhausgase oder einen geringeren Energiebedarf bei der Herstellung oder indirekt durch verbesserte Leistungseigenschaften und eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten.

First Graphene verfügt über eine robuste Produktionsplattform, die auf einer gesicherten und reichlichen Versorgung mit hochreinen Rohstoffen sowie leicht skalierbaren Technologien basiert, um die wachsende Marktnachfrage zu bedienen. Neben seiner Position als weltweit führender Anbieter seiner eigenen Hochleistungs-Graphenproduktreihe PureGRAPH® arbeitet das Unternehmen mit mehreren Industriepartnern weltweit als Anbieter graphitischer Materialien und als Partner bei der Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Unterstützung der kommerziellen Vermarktung einer breiten Palette branchenspezifischer chemischer Lösungen zusammen.

First Graphene Ltd ist in Australien börsennotiert (ASX:FGR) und verfügt über seinen wichtigsten Produktionsstandort in Henderson nahe Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd eingetragen und verfügt dort über starke F&E-Kompetenzen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03144138-6A1347575&v=undefined

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