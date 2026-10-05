IRW-News: Meta Critical Minerals Inc: Meta Critical Minerals erhält Bohrgenehmigung für fortgeschrittenes Projekt für kritische Rohstoffe Arcadia in Wyoming

IRW-PRESS: Meta Critical Minerals Inc: Meta Critical Minerals erhält Bohrgenehmigung für fortgeschrittenes Projekt für kritische Rohstoffe Arcadia in Wyoming

Vollständig finanziertes, 10.500 ft umfassendes Bohrprogramm wurde konzipiert, um Dugout Creek in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung weiterzuentwickeln

Vancouver, B.C. / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (das Unternehmen oder Meta) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung erhalten hat, ein 10.500 ft umfassendes (3.200 m) Bohrprogramm bei der Lagerstätte Dugout Creek durchzuführen, die Teil des fortgeschrittenen unternehmenseigenen Projekts Arcadia (Arcadia) in Washakie County, Wyoming, ist.

Die Lagerstätte Dugout Creek befindet sich im südöstlichen Bighorn Basin, wo sie entlang einer Reihe zerklüfteter Mesas zutage tritt. Sowohl in puncto flächenmäßige Ausdehnung als auch in puncto Tonnage ist Dugout Creek der größte bekannte Schwermineralsandstein aus der Kreide in Wyoming (Lichtner et al., 2023, S. 59-60).

Frühere Bohrungen und Vorarbeiten haben eine Streichlänge der zutage tretenden Mineralisierung von über zwei Meilen im Konzessionsgebiet identifiziert (Abbildung 1). Der Basalkontakt dieser Lagerstätte ist gradierend, was die Ermittlung der tatsächlichen Mächtigkeit erschwert. An einigen Stellen ist das schwermineralhaltige Intervall über 7 m mächtig. Houston und Murphy (1962) schätzten die Mächtigkeit auf 3,0 bis 4,6 m (10 bis 15 ft) (Houston und Murphy, 1962, S. 82-88).

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ermöglicht eine einfache Anfahrt zu allen geplanten Bohrstandorten vom State Highway aus.

Höhepunkte

· Bohrplan: Ein 10.500 ft umfassendes Bohrprogramm mit etwa 53 Air-Rotary- und 19 Diamantkernbohrungen ist im Rahmen eines rasterbasierten Programms bei Dugout Creek geplant. (Abbildung 2.)

· Genehmigt und besichert: Die Genehmigung des BLM liegt vor und beim Wyoming Department of Environmental Quality (WDEQ) wurde eine Rekultivierungskaution in Höhe von 52.800 USD hinterlegt, die die geplante Oberflächeninanspruchnahme abdeckt.

· Vollständig finanziert: Meta verfügt über die erforderlichen Gelder, um das geplante Bohrprogramm 2026 bei Dugout Creek ohne zusätzliche Finanzierung durchzuführen.

· Klares Ziel der Ressourcenabgrenzung: Die Bohrungen wurden konzipiert, um jene technischen Daten zu liefern, die für eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 erforderlich sind, mit dem Ziel, Ressourcen als angedeutete Mineralressourcen (Indicated) einzustufen, wo Bohrdichte, Kontinuität, Datenqualität und Ergebnisse eine solche Klassifizierung unterstützen.

· BRS Engineering beauftragt: Das in Wyoming ansässige Ingenieur- und Geologieunternehmen wird das Bohrprogramm leiten und die technischen Arbeiten koordinieren, die erforderlich sind, um Arcadia über die Ressourcendefinition bis hin zur wirtschaftlichen Bewertung weiterzuentwickeln.

· Substanzielle historische Grundlage: Über 60 historische Bohrlöcher auf insgesamt über 7.000 ft (2.134 m) wurden zusammen mit metallurgischen Untersuchungen, mineralogischen Studien, geophysikalischen Arbeiten, Umweltgrundlagenerhebungen und vorläufigen Minenplanungen bei Arcadia bereits abgeschlossen.

· Metallurgische Weiterentwicklung: Das Programm wurde auch konzipiert, um ausreichend Material für weitere metallurgische Großprobenuntersuchungen zu sammeln.

· Kurzfristige Ergebnisse: Erste Analyseergebnisse werden im vierten Quartal 2026 erwartet.

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Abbildung 1: Geologe im Vordergrund, ca. 0,5 mi westlich des in Richtung Norden verlaufenden Schwermineralsandausbisses

Das U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, hat die Anzeige des Unternehmens hinsichtlich der Durchführung von Erkundungsbohrungen nach Schwermineralen auf nicht patentierten Bergbauclaims auf vom BLM verwaltetem öffentlichem Land genehmigt.

Meta hat BRS Engineering mit Sitz in Wyoming mit der Planung und Leitung der nächsten Phase der technischen Arbeiten bei Arcadia beauftragt. Das geplante Bohrprogramm soll die umfangreichen historischen Arbeiten, die bereits bei Dugout Creek durchgeführt wurden, bestätigen und erweitern sowie die geologischen, Dichte-, metallurgischen und sonstigen technischen Daten generieren, die für die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 erforderlich sind, um das Projekt anschließend in Richtung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung weiterzuentwickeln.

Das geplante Bohrprogramm 2026 ist aus dem bestehenden Kassenbestand des Unternehmens vollständig finanziert. Das ausgewählte Bohrunternehmen wird voraussichtlich in Kürze am Standort eintreffen, wobei das erste Bohrloch zurzeit für die dritte Oktoberwoche 2026 angesetzt ist.

Rana Vig, CEO von Meta Critical Minerals, sagte: Der Erhalt der Bohrgenehmigung stellt einen bedeutsamen Meilenstein für Arcadia dar und ermöglicht es uns, mit der nächsten Phase der Weiterentwicklung eines bereits gut entwickelten Projekts für kritische Rohstoffe zu beginnen. Angesichts von über 60 historischen Bohrlöchern, metallurgischen Tests, mineralogischen Studien und vorläufigen Minenplanungen, die bereits abgeschlossen sind, fangen wir nicht bei null an. Dieses 10.500 ft umfassende Programm wurde konzipiert, um auf diesen umfangreichen historischen Arbeiten aufzubauen, unser Verständnis von Dugout Creek zu bestätigen und zu erweitern sowie jene modernen technischen Daten zu liefern, die zur Unterstützung einer ersten Mineralressourcenschätzung erforderlich sind. Unser Ziel ist ganz klar: Arcadia systematisch über die Ressourcendefinition und in die wirtschaftliche Bewertung im Rahmen einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns auch, dass das äußerst erfahrene Team von BRS Engineering diese Arbeiten leitet. Ihre umfangreiche Erfahrung in Wyoming sowie ihre Fähigkeiten in den Bereichen Ressourcenschätzung, Minenplanung, Genehmigungsverfahren und wirtschaftliche Studien bieten Meta ein hochqualifiziertes technisches Team, um Arcadia durch die nächsten Phasen zu führen.

Projekt Arcadia - Wyoming, USA Zirkonium · Titan · Seltenerdmetalle

Arcadia ist ein fortgeschrittenes Projekt für kritische Rohstoffe, das etwa 4.480 Acres an Claims und staatlichen Pachtflächen in Wyoming umfasst und zwei wesentliche Schwermineralsandlagerstätten in Oberflächennähe beherbergt, die als Grass Creek (1.380 ac) und Dugout Creek (3.100 ac) bekannt sind. Die Lagerstätten enthalten Zirkon, titanhaltigen Ilmenit und seltenerdmetallhaltigen Monazit. Die Lagerstätte Grass Creek zählt zu den größten bekannten hochgradigen kreidezeitlichen Paläoplacer-Lagerstätten in Wyoming (Lichtner et al., 2023, S. 59-60). Historische Arbeiten bei Grass Creek haben durchschnittliche Zirkongehalte von etwa 2,2 % ZrSiO ergeben. Dow und Batty (1961) analysierten eine Mischprobe aus neun Proben, die bei Grass Creek 21,5 % TiO, 20,9 % Eisen, 3,0 % ZrO2 und 0,09 % äquivalentes ThO2 enthielt. Die Lagerstätten enthalten auch Monazit, eine Quelle für Seltenerdmetalle, die in Anwendungen wie Permanentmagneten, Verteidigungssystemen und Kernenergie verwendet werden. Bei Arcadia wurden umfangreiche historische technische Arbeiten abgeschlossen, einschließlich über 7.000 ft (2.134 m) an Bohrungen in über 60 Bohrlöchern (einschließlich 30 bei Grass Creek gebohrter Bohrlöcher), zusammen mit metallurgischen Untersuchungen, mineralogischen Studien, geophysikalischen Vermessungen, Umweltgrundlagenerhebungen und vorläufigen Tagebau-Produktionsmodellierungen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese umfangreichen historischen Informationen eine solide technische Grundlage bieten, um jene Bestätigungs- und Infill-Arbeiten durchzuführen, die erforderlich sind, um Arcadia in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 und einer anschließenden wirtschaftlichen Bewertung weiterzuentwickeln.

Über BRS Engineering

BRS Inc. ist ein in Wyoming ansässiges professionelles Ingenieur- und geologisches Beratungsunternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Ressourcenschätzung, Minendesign und -planung, wirtschaftliche Bewertung, Umweltgenehmigungen sowie Minenrekultivierung. BRS hatte technische und leitende Funktionen bei über 100 Bergbau- und Minenrekultivierungsprojekten inne und kann Erfahrung bei der Erstellung von Mineralressourcenschätzungen, technischen Berichten gemäß NI 43-101, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und Machbarkeitsstudien vorweisen.

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Abb. 2: Geplante Bohrlochstandorte

Historische Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Bohr-, Gehalts-, metallurgische und sonstige technische Informationen hinsichtlich Arcadia sind historischer Natur. Zurzeit meldet das Unternehmen für das Projekt Arcadia keine Mineralressource oder Mineralreserve. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um alle in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Bohr-, Analyse-, metallurgischen und sonstigen technischen Informationen unabhängig zu verifizieren.

Das geplante Bestätigungs- und Infill-Bohrprogramm soll unter anderem dazu dienen, die historischen Daten zu verifizieren und zu ergänzen sowie Informationen zu liefern, die für die Verwendung bei der Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung und der entsprechenden technischen Offenlegung gemäß NI 43-101 geeignet sind.

Probenahme und QA/QC

Detaillierte Verfahren für die Probenahme, die Analyse sowie die QA/QC im Rahmen des Bohrprogramms 2026 werden in Absprache mit BRS Engineering und der qualifizierten Person des Unternehmens festgelegt. Das Unternehmen wird im Verlauf des Bohrprogramms weitere Einzelheiten zum Analyselabor, zu den Probenahmeintervallen, den Analysemethoden und den QA/QC-Protokollen bekannt geben.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Beratern und Consultants des Unternehmens gemäß dem umfassenden Aktienoptionsplan des Unternehmens insgesamt 5.700.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Aktienoptionen sind sofort unverfallbar, können zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Aktie ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung. Die Gewährung der Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Ted Vander Wart, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Literaturverzeichnis:

Lichtner, D.T., Krupnick, J.M., Webber, P.M., und Doorn, C.J., 2023, Upper Cretaceous Fossil Beach Placers of Wyoming-Geochemistry, Mineralogy, and Economics, Wyoming State Geological Survey Report of Investigations 80.

Houston, R.S., und Murphy, J.R., 1962, Titaniferous Black Sandstone Deposits of Wyoming, Geological Survey of Wyoming Bulletin 49.

Dow, V.T., und Batty, J.V., 1961, Reconnaissance of Titaniferous Sandstone Deposits of Utah, Wyoming, New Mexico, and Colorado: U.S. Bureau of Mines Report of Investigations 5860, 52 S.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

rana@meta-cm.com

Über Meta Critical Minerals Inc.

Meta Critical Minerals Inc. ist ein finanzstarkes, börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung strategisch gelegener Assets kritischer Mineralien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Projektportfolio voran, das auf Siliziumdioxid (Silizium), Zirkon (Zirkonium), Titan, Scandium, Vanadium und Seltenerdelemente abzielt - Rohstoffe, die für die moderne Fertigung, für Verteidigungssysteme, die Erzeugung grüner Energie und die Elektrifizierung sowie für neue Technologien unverzichtbar sind. Die Assets von Meta befinden sich in Regionen, die durch eine starke und wachsende Nachfrage nach kritischen Mineralien gekennzeichnet sind, darunter Kanada, die USA sowie Zentral- und Ostasien. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf kurzfristiges Produktionspotenzial, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung von Assets, die den Übergang zu Cashflow-generierenden Betrieben ermöglichen, mit dem Ziel, nachhaltigen und langfristigen Wert für Aktionäre, Standortgemeinden und regionale Interessengruppen zu schaffen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zum Zeitplan, zum Umfang und zum Abschluss des vom Unternehmen für 2026 geplanten Bohrprogramms im Rahmen des Arcadia-Projekts; zur Mobilisierung der Bohrausrüstung und zum Beginn der Bohrarbeiten; zum Zeitpunkt und zum Erhalt der Analyseergebnisse; zur Fähigkeit des Bohrprogramms, historische Informationen zu bestätigen, zu erweitern oder zu ergänzen; die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101; die mögliche Klassifizierung von Mineralressourcen; weitere metallurgische Untersuchungen; sowie die mögliche Weiterentwicklung des Arcadia-Projekts hin zu einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und der anschließenden Erschließung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplanten Arbeiten wie erwartet abgeschlossen werden, dass eine Mineralressource definiert wird oder dass das Projekt zur wirtschaftlichen Bewertung oder Erschließung voranschreitet. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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