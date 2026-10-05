IRW-News: Northern Discovery Metals Inc.: Northern Discovery Metals schließt Feldarbeiten auf dem Kupferprojekt Vent ab

IRW-PRESS: Northern Discovery Metals Inc.: Northern Discovery Metals schließt Feldarbeiten auf dem Kupferprojekt Vent ab

Nach Abschluss der geologischen Kartierung, der Prospektionsarbeiten sowie der Boden- und Gesteinsprobenahme beenden die Feldteams ihre Arbeiten vor Ort

Calgary, Alberta / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) (Northern Discovery oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass die Feldarbeiten der Phase 1 auf dem Kupferprojekt Vent (Vent oder das Projekt) abgeschlossen sind und die Feldteams ihren Einsatz vor Ort beenden. Das Projekt befindet sich in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island, British Columbia, wo das Unternehmen eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % hält.

Das Programm wurde von Geomap Exploration Inc. durchgeführt und umfasste geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen. Aufbauend auf den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. September 2026 berichteten Fortschritten waren die Arbeiten darauf ausgelegt, das geologische Verständnis der Prioritätsgebiete zu verbessern und die Zusammenhänge zwischen geochemischen Signalen, geologischen Kontakten, Strukturen, Alterationen und Gangbildungen zu bewerten.

Nachdem die Feldarbeiten abgeschlossen sind, konzentrieren wir uns nun auf die Auswertung der Ergebnisse und die Festlegung, auf welche Gebiete wir die weitere Exploration konzentrieren werden, sagte Dr. Jared Suchan, P.Geo., Chief Executive Officer von Northern Discovery Metals. Die Zusammenführung der neuen Kartierungen und Probenahmen mit unseren bestehenden geophysikalischen Daten wird uns dabei helfen, zu beurteilen, welche Gebiete eine detailliertere Untersuchung rechtfertigen und welche Arbeiten erforderlich sind, um diese voranzutreiben.

Das Unternehmen plant, die Feldbeobachtungen und Laborergebnisse nach Überprüfung und Validierung in seine bestehenden geologischen, geochemischen sowie luftgestützten magnetischen und VLF-EM-Datensätze zu integrieren. Diese Arbeit wird die Verfeinerung des geologischen Modells und die Priorisierung der Gebiete für Folgearbeiten unterstützen. Je nach den Ergebnissen können nachfolgende Explorationsmaßnahmen gezielte Untersuchungen mittels induzierter Polarisation oder andere bodengestützte geophysikalische Arbeiten umfassen. Der Umfang und der Zeitplan weiterer Feldarbeiten werden nach Auswertung der Ergebnisse der Phase 1 festgelegt. In dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus dem Programm veröffentlicht. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Erhalt und Prüfung der Ergebnisse ein weiteres Update bereitzustellen.

Erklärung der qualifizierten Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the Vent Copper Property, Alberni Mining Division, British Columbia, Canada, NTS Map 092F03W vom 22. Juli 2026, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Explorationsphase und es liegen keine aktuellen Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen vor.

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen exploriert auf seinem Projekt Vent auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia nach Kupfer. Northern Discovery Metals beabsichtigt, das Projekt durch systematische Explorationsarbeiten und die Bewertung seines Mineralpotenzials weiterzuentwickeln.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie erwartet, plant, geht davon aus, ist der Ansicht, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial, vorgesehen, angestrebt, kann, wird, könnte, würde und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, können oder könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten Zeitplan, zur Dauer, zum Umfang und zum Schwerpunkt des Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet; zur Bewertung und weiteren Untersuchung von geochemischen Signalen, magnetischen und VLF-EM-Signalen sowie anderen im Rahmen des Programms ermittelten Befunden; zur Zusammenführung der Ergebnisse des Programms mit bestehenden Daten zu Geologie, Geochemie und Geophysik; zur Verfeinerung des geologischen Modells des Unternehmens und der Prioritätenreihung von Zielgebieten; zur potenziellen Identifizierung kohärenter geologischer und geochemischer Ziele; zur möglichen Durchführung gezielter IP-Messungen oder anderer geophysikalischer Bodenuntersuchungen; zur potenziellen genaueren Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen; sowie zu den Plänen des Unternehmens, das Konzessionsgebiet systematisch zu erkunden, zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen; der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit historischer und aktueller geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; der Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsvereinbarungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; geeigneter Witterungs-, Zugangs- und Feldbedingungen; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei den geltenden Gesetzen, Rohstoffpreisen, Marktbedingungen oder der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als unzutreffend erweisen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder anzupassen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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