IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m

Osisko Gold stößt bei den unterirdischen Infill-Bohrungen in der Lowhee-Zone im Cariboo-Goldprojekt auf 7,28 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 16,15 m (105 m vertikale Tiefe), darunter 173,66 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 0,60 m, sowie auf 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m (61 m vertikale Tiefe)

HIGHLIGHTS

· 3.933 m neue Infill-Bohrungen in 36 Bohrlöchern auf der 1.290-m-Sohle der Lowhee-Zone. Zu den wichtigsten Abschnitten zählen:

· 7,28 g/t Au auf 16,15 m (~105 m vertikale Tiefe), einschließlich 173,66 g/t Au auf 0,60 m, 6,80 g/t Au auf 0,50 m, 5,39 g/t Au auf 0,50 m und 3,58 g/t Au auf 0,50 m

· 7,13 g/t Au auf 11,60 m (~61 m vertikale Tiefe), einschließlich 62,06 g/t Au auf 0,50 m, 31,88 g/t Au auf 0,80 m, 18,85 g/t Au auf 0,50 m, 7,13 g/t Au auf 0,85 m, 6,47 g/t Au auf 0,90 m und 2,23 g/t Au auf 0,85 m

Toronto, Ontario, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - freut sich, neue Ergebnisse aus seinem laufenden Definitions- und Infill-Bohrprogramm mit Zielabständen von 10-15 Metern (m) bekannt zu geben. Das Programm umfasst insgesamt 3.933 m in 36 Bohrlöchern, die von der 1.290-m-Sohle in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts Cariboo Gold (das Projekt) gebohrt wurden, das sich derzeit im zentralen British Columbia, Kanada.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Die laufenden Untertage-Ergänzungsbohrungen stärken weiterhin unser Vertrauen in die Lowhee-Zone der Cariboo-Goldlagerstätte. Abschnitte außerhalb der modellierten Reservenstollen deuten zudem auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin, was das Potenzial des Cariboo-Goldprojekts untermauert, während die Untertage-Erschließung in neue Zonen voranschreitet.

Unternehmensnachrichten

· Im Zusammenhang mit dem laufenden Bau des Cariboo-Goldprojekts hat das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. den Auftrag für die fortlaufende Untertage-Erschließung und die damit verbundenen Arbeiten mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 an den bisherigen Auftragnehmer JDS Energy & Mining Inc. (JDS) vergeben.

· Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten neu eingestellten Führungskräften und Mitarbeitern insgesamt (i) 72.700 Aktienoptionen des Unternehmens (die Optionen) und (ii) 553.700 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bestimmte neu eingestellte Führungskräfte und nicht-leitende Mitarbeiter (zusammenfassend die Anreizprämien) gemäß dem umfassenden Aktienanreizplan des Unternehmens (Omnibus-Plan) gewährt hat. Die Anreizprämien sollen die Interessen der Empfänger mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Die Optionen sind zu einem Preis von 4,00 C$ pro Stammaktie des Unternehmens (basierend auf dem Schlusskurs an der TSX Venture Exchange vom 2. Oktober 2026) ausübbar und verfallen am 5. Oktober 2031. Die Optionen werden in drei gleichen Tranchen über die nächsten drei Jahre unverfallbar. Die RSUs werden am 5. Oktober 2029 in einer einzigen Tranche unverfallbar und unterliegen zeitlichen sowie leistungsbezogenen Bedingungen.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von sechsunddreißig (36) Diamantbohrlöchern (DD), die in vier Bohrfeldern mit einer Gesamtlänge von 3.933 m nordwestlich der Bohrstation L1290-ORE-000 in Tiefen zwischen 81,20 und 150,50 m durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 5-9). Alle Bohrlöcher wurden mit HQ-Bohrkronen (Durchmesser 63,5 Millimeter) angebohrt. Die geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten der Abschnitte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zu den ausgewählten Highlights der Photon-Analyseergebnisse gehören:

· 7,28 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) auf 16,15 m in ~105 m vertikaler Tiefe in BMU-26-121, darunter:

- 173,66 g/t Au auf 0,60 m sowie

- 6,80 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 5,39 g/t Au auf 0,50 m, sowie

- 3,58 g/t Au auf 0,50 m

· 7,13 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,60 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 61 m im Bohrloch BMU-26-075 (Abbildung 1), darunter:

- 62,06 g/t Au auf 0,50 m, sowie

- 31,88 g/t Au auf 0,80 m sowie

- 18,85 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 7,13 g/t Au auf 0,85 m, und

- 6,47 g/t Au auf 0,90 m sowie

- 2,23 g/t Au auf 0,85 m

· 9,40 g/t Au auf 8,50 m in einer vertikalen Tiefe von ca. 72 m in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

- 78,39 g/t Au auf 0,65 m sowie

- 41,31 g/t Au auf 0,55 m sowie

- 3,77 g/t Au auf 0,55 m sowie

- 3,06 g/t Au auf 0,50 m

· 29,30 g/t Au auf 2,10 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-096 (Abbildung 2), darunter:

- 111,38 g/t Au auf 0,55 m

· 10,26 g/t Au auf 5,75 m in ~56 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-076, darunter:

- 60,62 g/t Au auf 0,80 m sowie

- 7,84 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 5,28 g/t Au auf 0,50 m, sowie

- 4,82 g/t Au auf 0,50 m

· 4,04 g/t Au auf 14,35 m in ~78 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-098, darunter:

- 29,57 g/t Au auf 1,00 m, sowie

- 20,35 g/t Au auf 1,00 m, und

- 7,06 g/t Au auf 0,50 m

· 9,98 g/t Au auf 5,70 m in ~91 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-118, einschließlich:

- 72,45 g/t Au auf 0,60 m, sowie

- 8,75 g/t Au auf 0,75 m, und

- 6,38 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 3,16 g/t Au auf 0,50 m

· 11,17 g/t Au auf 3,05 m in ~65 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-119, darunter:

- 50,82 g/t Au auf 0,50 m, und

- 14,38 g/t Au auf 0,50 m

· 2,71 g/t Au auf 9,95 m in ~63 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-097, darunter:

- 19,51 g/t Au auf 0,95 m sowie

- 6,95 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 4,87 g/t Au auf 0,50 m

· 4,10 g/t Au auf 6,50 m in ~40 m vertikaler Tiefe in Bohrloch BMU-26-047, einschließlich:

- 17,25 g/t Au auf 0,50 m sowie

- 14,98 g/t Au auf 0,50 m, und

- 9,18 g/t Au auf 0,50 m, und

- 6,33 g/t Au auf 0,50 m, sowie

- 2,51 g/t Au auf 0,50 m

Die vollständigen Analyseergebnisse, einschließlich der Schätzungen der tatsächlichen Mächtigkeit, sind in Tabelle 1 dargestellt. Die vertikalen Tiefen werden von der modellierten topografischen Oberfläche bis zum Mittelpunkt des Abschnitts gemessen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Nicht entnommene Abschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Analysen wurden keine oberen Grenzwerte angewendet.

Die nach dem Cutoff-Verfahren zusammengefassten Analyseergebnisse aus den laufenden Verfüllbohrungen auf der Sohle 1290, die in der Draufsicht in Abbildung 5 und im Querschnitt in den Abbildungen 6-9 dargestellt sind, zeigen eine gewisse räumliche Korrelation mit den modellierten Reservenstollen; Abschnitte außerhalb dieser Bereiche deuten auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hin.

ABBILDUNG 1: 7,13 g/t Au auf 11,60 m in ~61 m vertikaler Tiefe in BMU-26-075

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ABBILDUNG 2: Sichtbares Gold mit Pyrit unter der Lupe in einem zusammengesetzten Abschnitt mit 29,30 g/t Au auf 2,1 m in ~62 m vertikaler Tiefe in Bohrung BMU-26-096

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ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem Untertagezugang Cow Portal.

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ABBILDUNG 4: Lage und Überblick über die laufenden Diamantbohrungen zur Definition und Verdichtung der Lowhee-Zone im Untertagebau.

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ABBILDUNG 5: Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungen in der Lowhee-Zone (Draufsicht).

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ABBILDUNG 6: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F09 (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 029°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 7: L1290-ORE-F10 - Ausgewählte Höhepunkte der Untertagebohrungsanalysen (aus dieser Pressemitteilung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 039°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 8: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalyse L1290-ORE-F11 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 046°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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ABBILDUNG 9: Ausgewählte Höhepunkte der Untertage-Bohrprobenanalysen L1290-ORE-F12 (aus dieser Veröffentlichung) zusammen mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Diamantbohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau im Querschnitt nach Fächern. Neue Ergebnisse aus benachbarten Fächern innerhalb des Ausschnitts (20 m in Richtung 050°) wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen.

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Tabelle 1: Längengewichtete Analyse-Komposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-Diamantbohrungen in der Lowhee-Zone.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätzte Ungefähre vertikale

tatsächliche Tiefe

Mächtigkeit (m)

(m)

BMU-26-047 50,10 51,10 1,00 2,32 0,82 76

Einschließlich 50,10 50,60 0,50 4,38

83,00 83,50 0,50 2,34 0,41 49

89,65 96,15 6,50 4,10 4,09 40

Einschließlich 90,15 90,65 0,50 17,25

und 92,15 92,65 0,50 2,51

und 92,65 93,15 0,50 14,98

und 94,15 94,65 0,50 6,33

und 94,65 95,15 0,50 9,18

99,30 100,30 1,00 2,67 0,64 34

Einschließlich 99,30 99,80 0,50 4,05

BMU-26-050 85,30 91,80 6,50 1,92 5,37 45

Einschließlich 87,30 87,80 0,50 1,99

und 87,80 88,40 0,60 4,43

und 88,90 89,50 0,60 3,74

und 89,50 90,20 0,70 8,06

101,65 103,65 2,00 2,96 1,64 33

Einschließlich 102,15 102,65 0,50 9,84

BMU-26-053 48,00 48,50 0,50 2,24 0,38 82

123,00 123,50 0,50 17,80 0,43 21

BMU-26-056 11,10 11,60 0,50 1,87 0,48 113

46,90 48,40 1,50 3,52 1,45 85

Einschließlich 47,40 47,90 0,50 10,26

78,80 79,30 0,50 1,92 0,33 61

BMU-26-059 11,00 11,50 0,50 2,53 0,45 114

35,90 36,40 0,50 2,11 0,49 97

43,50 44,00 0,50 3,42 0,46 91

87,00 89,50 2,50 2,21 2,48 61

Einschließlich 87,00 87,50 0,50 2,66

und 88,50 89,00 0,50 7,90

93,60 94,10 0,50 2,07 0,50 58

BMU-26-062 11,00 11,50 0,50 3,41 0,49 115

42,50 44,00 1,50 2,06 1,31 96

Einschließlich 43,00 43,50 0,50 5,68

60,20 61,70 1,50 2,97 1,48 86

Einschließlich 61,20 61,70 0,50 7,79

78,50 80,50 2,00 1,98 1,34 76

Einschließlich 80,00 80,50 0,50 7,02

84,80 86,30 1,50 6,27 1,15 73

Einschließlich 85,30 85,80 0,50 18,52

BMU-26-065 12,00 12,50 0,50 3,57 0,43 116

42,00 42,50 0,50 6,51 0,50 100

60,50 61,00 0,50 3,24 0,41 92

63,60 64,10 0,50 7,64 0,49 91

67,60 68,10 0,50 5,01 0,48 89

BMU-26-067 13,40 14,90 1,50 1,98 1,30 117

Einschließlich 13,40 13,90 0,50 2,99

und 13,90 14,40 0,50 2,73

41,40 43,00 1,60 5,23 1,59 109

Einschließlich 41,40 41,90 0,50 16,43

59,40 59,90 0,50 2,99 0,50 104

63,40 63,90 0,50 1,95 0,50 103

73,80 74,30 0,50 6,95 0,49 101

BMU-26-069 0,00 1,00 1,00 2,12 0,97 122

14,50 15,00 0,50 13,87 0,46 119

39,10 39,60 0,50 21,45 0,49 116

45,00 49,50 4,50 2,10 4,04 115

Einschließlich 45,00 45,50 0,50 13,23

und 48,50 49,00 0,50 4,15

82,20 87,00 4,80 2,66 4,51 115

Einschließlich 82,20 82,70 0,50 15,58

und 84,45 84,95 0,50 2,13

und 86,00 87,00 1,00 3,81

BMU-26-070 35,10 35,60 0,50 2,31 0,43 124

48,40 48,90 0,50 6,76 0,37 126

59,00 59,50 0,50 4,03 0,32 127

73,40 74,00 0,60 6,88 0,49 130

88,40 90,25 1,85 1,94 1,06 134

Einschließlich 89,20 89,75 0,55 3,87

BMU-26-072 39,10 40,60 1,50 5,43 1,45 87

Einschließlich 39,60 40,10 0,50 15,77

69,50 70,50 1,00 3,09 0,64 63

Einschließlich 69,50 70,00 0,50 6,05

BMU-26-073 37,90 39,50 1,60 9,89 1,31 90

Einschließlich 37,90 38,40 0,50 24,86

und 38,40 39,00 0,60 5,54

50,65 51,30 0,65 3,16 0,56 80

BMU-26-074 36,05 37,05 1,00 2,24 0,95 93

Einschließlich 36,55 37,05 0,50 3,92

48,20 49,20 1,00 4,23 0,95 84

Einschließlich 48,20 48,70 0,50 8,30

84,20 85,20 1,00 10,13 0,87 57

Einschließlich 84,20 84,70 0,50 19,94

99,05 102,40 3,35 2,98 3,15 45

Einschließlich 101,60 102,40 0,80 11,02

BMU-26-075 10,80 11,30 0,50 2,85 0,47 114

74,80 76,90 2,10 1,97 1,67 68

Einschließlich 75,40 75,90 0,50 2,10

und 75,90 76,90 1,00 2,99

79,40 91,00 11,60 7,13 11,30 61

Einschließlich 79,90 80,40 0,50 18,85

und 81,70 82,50 0,80 31,88

und 83,00 83,50 0,50 62,06

und 86,55 87,40 0,85 2,23

und 87,40 88,25 0,85 7,13

und 90,10 91,00 0,90 6,47

97,00 98,00 1,00 2,18 0,91 53

Einschließlich 97,00 97,50 0,50 4,21

BMU-26-076 72,50 81,00 8,50 9,40 7,94 72

Einschließlich 73,75 74,25 0,50 3,06

und 75,10 75,65 0,55 41,31

und 75,65 76,20 0,55 3,77

und 76,20 76,85 0,65 78,39

91,00 94,00 3,00 2,14 2,72 61

Einschließlich 93,00 93,50 0,50 11,15

97,60 103,35 5,75 10,26 5,21 56

Einschließlich 99,50 100,00 0,50 4,82

und 100,50 101,30 0,80 60,62

und 101,30 101,80 0,50 5,28

und 102,85 103,35 0,50 7,84

110,40 111,90 1,50 2,75 1,43 48

Einschließlich 110,40 110,90 0,50 2,42

und 110,90 111,40 0,50 5,60

113,30 114,30 1,00 8,23 1,00 46

Einschließlich 113,30 113,80 0,50 15,88

BMU-26-077 7,50 8,00 0,50 2,59 0,49 118

78,10 79,15 1,05 3,56 1,05 79

Einschließlich 78,10 78,60 0,50 3,84

und 78,60 79,15 0,55 3,32

81,75 82,25 0,50 1,92 0,49 77

BMU-26-078 42,00 42,50 0,50 2,25 0,50 102

68,50 69,50 1,00 1,97 0,97 91

Einschließlich 68,50 69,00 0,50 3,22

86,00 89,00 3,00 3,49 2,12 84

Einschließlich 86,00 86,50 0,50 17,99

BMU-26-079 12,70 13,70 1,00 13,56 0,71 118

Einschließlich 13,20 13,70 0,50 26,97

43,90 45,40 1,50 3,90 1,43 109

Einschließlich 44,90 45,40 0,50 11,51

63,00 63,50 0,50 6,36 0,50 105

69,60 71,10 1,50 2,53 1,48 103

Einschließlich 69,60 70,10 0,50 7,08

73,10 73,60 0,50 3,49 0,47 103

79,00 81,10 2,10 5,88 2,07 101

Einschließlich 80,60 81,10 0,50 24,35

BMU-26-080 14,80 15,30 0,50 18,58 0,45 120

49,40 49,90 0,50 3,38 0,43 117

71,50 72,00 0,50 2,60 0,48 117

82,40 85,20 2,80 1,80 2,42 118

Einschließlich 82,90 83,80 0,90 4,40

BMU-26-081 15,80 17,10 1,30 6,20 1,06 124

Einschließlich 16,60 17,10 0,50 15,63

44,35 44,85 0,50 3,00 0,43 127

46,50 47,00 0,50 3,01 0,43 127

53,65 54,70 1,05 3,70 0,80 128

Einschließlich 54,20 54,70 0,50 7,53

58,60 59,10 0,50 1,81 0,38 129

77,50 79,00 1,50 5,23 1,15 133

Einschließlich 77,50 78,00 0,50 15,19

80,35 80,85 0,50 3,76 0,43 134

BMU-26-093 6,00 7,00 1,00 1,87 0,87 116

68,00 71,05 3,05 3,07 2,64 67

Einschließlich 68,90 69,40 0,50 2,01

und 69,40 69,95 0,55 8,82

und 69,95 70,55 0,60 3,27

BMU-26-094 36,00 39,05 3,05 5,23 2,74 93

Einschließlich 38,05 38,55 0,50 29,40

41,50 42,55 1,05 2,84 0,91 89

Einschließlich 42,00 42,55 0,55 5,00

57,00 57,50 0,50 1,94 0,35 78

61,00 65,70 4,70 3,84 3,23 74

Einschließlich 62,55 63,20 0,65 18,46

und 63,70 64,20 0,50 7,34

und 64,70 65,20 0,50 2,51

BMU-26-095 35,90 39,40 3,50 4,54 3,29 95

Einschließlich 37,40 37,90 0,50 29,01

65,90 66,40 0,50 3,04 0,47 75

BMU-26-096 68,30 70,80 2,50 3,39 2,17 77

Einschließlich 68,30 68,80 0,50 2,50

und 68,80 69,30 0,50 13,72

91,40 93,50 2,10 29,30 1,79 62

Einschließlich 91,90 92,45 0,55 111,38

119,40 119,90 0,50 1,97 0,23 42

BMU-26-097 35,75 36,25 0,50 2,00 0,49 101

67,25 77,10 9,85 1,95 9,44 81

Einschließlich 67,75 68,55 0,80 3,63

und 70,80 71,70 0,90 7,62

und 72,80 73,50 0,70 2,44

und 74,00 74,50 0,50 3,28

und 74,50 75,00 0,50 8,49

88,30 89,80 1,50 2,42 1,30 71

Einschließlich 88,80 89,30 0,50 6,94

97,00 106,95 9,95 2,71 8,76 63

Einschließlich 97,00 97,50 0,50 6,95

und 98,85 99,80 0,95 19,51

und 106,45 106,95 0,50 4,87

111,50 114,00 2,50 1,81 2,41 57

Einschließlich 113,00 113,50 0,50 8,56

130,80 137,00 6,20 2,32 5,99 47

Einschließlich 133,25 133,75 0,50 14,79

und 134,80 135,50 0,70 2,10

und 135,50 136,25 0,75 3,77

BMU-26-098 65,75 67,50 1,75 2,44 1,74 89

Einschließlich 65,75 66,25 0,50 7,65

81,00 95,35 14,35 4,04 11,51 78

Einschließlich 89,50 90,50 1,00 29,57

und 92,00 92,50 0,50 7,06

und 92,50 93,50 1,00 20,35

107,40 119,50 12,10 2,07 10,48 65

Einschließlich 107,40 108,00 0,60 3,44

und 110,50 111,15 0,65 5,14

und 111,65 112,15 0,50 8,08

und 112,90 113,40 0,50 4,50

und 113,40 113,90 0,50 13,82

und 114,40 115,40 1,00 2,26

und 115,40 116,00 0,60 1,98

BMU-26-099 83,50 85,50 2,00 2,12 1,47 89

Einschließlich 85,00 85,50 0,50 7,35

92,20 92,85 0,65 1,92 0,59 86

94,35 97,00 2,65 1,83 2,25 85

Einschließlich 94,85 95,85 1,00 2,33

BMU-26-100 11,20 12,20 1,00 10,38 0,97 120

Einschließlich 11,70 12,20 0,50 19,78

44,90 47,00 2,10 2,04 2,07 112

Einschließlich 44,90 45,50 0,60 5,87

66,00 69,00 3,00 2,85 2,90 109

Einschließlich 68,50 69,00 0,50 16,13

76,40 77,25 0,85 2,48 0,84 108

90,00 91,50 1,50 2,83 1,06 106

Einschließlich 91,00 91,50 0,50 8,26

104,65 106,50 1,85 1,87 1,82 104

Einschließlich 104,65 105,15 0,50 5,19

BMU-26-101 14,05 16,70 2,65 2,07 2,29 122

Einschließlich 14,70 15,20 0,50 7,87

und 15,20 15,70 0,50 2,47

48,10 51,90 3,80 4,85 3,20 120

Einschließlich 51,40 51,90 0,50 34,71

66,00 68,50 2,50 2,19 2,25 121

Einschließlich 68,00 68,50 0,50 10,61

73,50 74,50 1,00 2,99 0,87 121

Einschließlich 73,50 74,00 0,50 5,89

90,10 91,10 1,00 4,60 0,71 122

Einschließlich 90,10 90,60 0,50 8,92

106,00 111,00 5,00 2,24 4,05 124

Einschließlich 106,00 106,55 0,55 1,88

und 108,00 108,50 0,50 7,79

und 109,00 109,50 0,50 11,12

BMU-26-102 2,70 3,30 0,60 2,95 0,41 124

8,30 8,80 0,50 1,85 0,35 124

9,40 10,60 1,20 1,90 0,69 124

Einschließlich 9,40 10,10 0,70 2,15

17,00 17,50 0,50 10,93 0,41 124

37,10 38,10 1,00 8,37 0,77 127

Einschließlich 37,10 37,60 0,50 16,46

58,30 58,80 0,50 3,21 0,35 131

BMU-26-116 16,20 16,80 0,60 2,36 0,42 124

49,50 50,05 0,55 3,03 0,39 127

53,15 53,65 0,50 2,41 0,45 128

68,15 69,15 1,00 8,65 0,94 130

Einschließlich 68,65 69,15 0,50 16,99

72,50 73,00 0,50 2,32 0,43 131

87,60 88,10 0,50 2,01 0,43 133

89,70 90,30 0,60 4,63 0,52 134

110,80 113,50 2,70 3,86 2,54 139

Einschließlich 111,30 111,80 0,50 18,27

und 111,80 112,40 0,60 1,81

115,55 116,05 0,50 3,61 0,47 140

119,00 119,50 0,50 2,01 0,47 140

BMU-26-117 11,50 13,30 1,80 2,35 1,63 121

Einschließlich 12,30 12,80 0,50 7,95

47,40 47,90 0,50 2,69 0,43 118

93,40 93,90 0,50 2,40 0,43 118

104,90 106,40 1,50 4,35 1,15 119

Einschließlich 105,40 105,90 0,50 12,04

116,50 117,00 0,50 2,43 0,35 120

BMU-26-118 10,90 11,90 1,00 8,87 0,94 119

Einschließlich 10,90 11,40 0,50 17,52

77,50 78,50 1,00 2,99 1,00 99

Einschließlich 77,50 78,00 0,50 5,89

98,40 99,40 1,00 2,40 0,94 94

Einschließlich 98,40 98,90 0,50 2,46

und 98,90 99,40 0,50 2,33

110,90 116,60 5,70 9,98 5,36 91

Einschließlich 111,45 111,95 0,50 6,38

und 111,95 112,55 0,60 72,45

und 112,55 113,30 0,75 8,75

und 113,30 113,80 0,50 3,16

BMU-26-119 34,50 35,00 0,50 4,24 0,47 104

44,50 46,00 1,50 5,55 1,48 99

Einschließlich 44,50 45,00 0,50 15,26

64,00 66,00 2,00 2,40 1,81 90

Einschließlich 64,00 64,70 0,70 6,19

88,90 89,40 0,50 27,24 0,47 77

100,90 105,90 5,00 2,07 4,83 69

Einschließlich 100,90 101,40 0,50 2,18

und 101,40 102,00 0,60 1,90

und 102,00 102,50 0,50 8,41

und 102,50 103,00 0,50 1,92

und 104,00 104,50 0,50 3,21

und 105,40 105,90 0,50 1,90

111,20 114,25 3,05 11,17 2,34 65

Einschließlich 111,75 112,25 0,50 50,82

und 113,25 113,75 0,50 14,38

BMU-26-120 24,00 25,00 1,00 1,81 0,91 106

Einschließlich 24,50 25,00 0,50 3,49

33,30 34,70 1,40 6,97 1,21 99

Einschließlich 33,30 34,20 0,90 10,78

52,50 54,50 2,00 3,30 1,73 87

Einschließlich 53,00 53,50 0,50 12,86

BMU-26-121 14,25 30,40 16,15 7,28 13,99 105

Einschließlich 17,90 18,40 0,50 3,58

und 18,40 19,00 0,60 173,66

und 26,60 27,10 0,50 6,80

und 29,90 30,40 0,50 5,39

39,00 40,90 1,90 1,95 1,72 91

Einschließlich 39,90 40,40 0,50 6,63

47,90 51,00 3,10 1,98 1,99 85

Einschließlich 48,90 49,40 0,50 5,50

und 49,40 49,90 0,50 1,84

52,00 53,00 1,00 1,96 0,94 82

Einschließlich 52,50 53,00 0,50 2,79

56,90 58,00 1,10 2,56 0,84 79

Einschließlich 57,40 58,00 0,60 4,56

Tabelle 2: Standorte der unterirdischen DD-Kragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort des Bergwerks Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe (m) Neigung Azimut Tiefe (m)

(UTM Zn 10N) (UTM Zn 10N)

BMU-26-047 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 33 302 123,20

BMU-26-050 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 28 302 126,30

BMU-26-053 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 302 132,40

BMU-26-056 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 16 302 112,90

BMU-26-059 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 10 302 103,90

BMU-26-062 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 3 302 96,50

BMU-26-065 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 302 93,30

BMU-26-067 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -16 302 87,40

BMU-26-069 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -27 302 87,50

BMU-26-070 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -38 302 96,20

BMU-26-072 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 33 309 96,20

BMU-26-073 L1290-ORE-000 596489 5882890 1292 28 309 111,30

BMU-26-074 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 309 120,40

BMU-26-075 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 16 309 118,90

BMU-26-076 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 10 309 114,30

BMU-26-077 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 3 309 113,10

BMU-26-078 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 309 102,30

BMU-26-079 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -17 309 93,40

BMU-26-080 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -27 309 97,30

BMU-26-081 L1290-ORE-000 596489 5882890 1289 -38 309 105,20

BMU-26-093 L1290-ORE-000 596490 5882890 1292 33 316 81,30

BMU-26-094 L1290-ORE-000 596490 5882890 1292 28 316 81,20

BMU-26-095 L1290-ORE-000 596489 5882890 1291 22 316 87,40

BMU-26-096 L1290-ORE-000 596490 5882890 1291 17 316 150,50

BMU-26-097 L1290-ORE-000 596490 5882890 1291 10 317 137,00

BMU-26-098 L1290-ORE-000 596490 5882890 1290 3 316 122,00

BMU-26-099 L1290-ORE-000 596489 5882890 1290 -4 316 116,00

BMU-26-100 L1290-ORE-000 596489 5882891 1290 -16 316 113,00

BMU-26-101 L1290-ORE-000 596489 5882891 1289 -27 316 114,50

BMU-26-102 L1290-ORE-000 596490 5882890 1289 -38 316 111,30

BMU-26-116 L1290-ORE-000 596490 5882891 1289 -33 320 120,50

BMU-26-117 L1290-ORE-000 596490 5882891 1289 -21 320 119,00

BMU-26-118 L1290-ORE-000 596490 5882891 1290 -7 320 126,50

BMU-26-119 L1290-ORE-000 596490 5882891 1291 7 320 134,00

BMU-26-120 L1290-ORE-000 596490 5882890 1291 21 320 89,00

BMU-26-121 L1290-ORE-000 596490 5882890 1292 33 320 97,90

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee-Zone als Bohrziel mit hoher Priorität identifiziert wurde. Von 2019 bis 2022 wurden insgesamt 167 Oberflächenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 54.494,5 m fertiggestellt.

Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über den Cow-Eingangsstollen an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain (Abbildung 3 und Abbildung 4). Der Bau des Cow-Eingangsstollens wurde im 4. Quartal 2024 abgeschlossen, und der Ausbau der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im 1. Quartal 2025. Die Schätzung der wahrscheinlichen Mineralreserven für die Lowhee-Zone (Stand: 10. April 2025) umfasst 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entspricht etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven des Cariboo-Goldprojekts.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia), womit der Genehmigungsprozess für die wichtigsten Genehmigungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung bekannt, mit dem Bau des Projekts fortzufahren, wobei der erste Goldguss für das erste Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 erwartet wird.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie von 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo-Fachbericht).

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollte der vollständige Text des Cariboo-Fachberichts herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und die Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht Cariboo wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Überprüfung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Alle Bohrkerne wurden in den Protokollierungsanlagen vor Ort als Vollkerne beprobt, nachdem täglich QAQC-Prüfungen auf Protokollierungs- und Probenahmefehler durchgeführt worden waren. In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom eingefügt, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, die allen Probensendungen beigelegt werden, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden verpackt, etikettiert und mit nummerierten Sicherheitsetiketten versiegelt.

Die Proben werden von einem Spediteur von den Aufzeichnungsanlagen direkt zur Analyselaboreinrichtung von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, zur Vorbereitung und Analyse transportiert. MSALABS ist unabhängig vom Unternehmen. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und auf versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlenanalyse unter Verwendung des Chrysos PhotonAssay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen bestrahlt, und das resultierende Signal wird an die Detektoren weitergeleitet.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiff-Projekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts, das derzeit in Zentral-British Columbia, Kanada, im Bau ist - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Begrenzungen oder Aussagen in Bezug auf: den Nutzen und die Bedeutung der Ergebnisse der unterirdischen Infill-Bohrungen und deren Interpretation; die Interpretation und Genauigkeit von Abschnitten außerhalb der modellierten Reservenstollen, die auf ein Potenzial für die Umwandlung in Ressourcen und eine nach oben gerichtete Mineralisierung hindeuten (sofern überhaupt vorhanden); das Potenzial für eine Ausdehnung in die Tiefe und entlang des Streichs der bekannten Mineralressourcenfläche (falls vorhanden); die Interpretation und Genauigkeit räumlicher Geometrien, geologischer Strukturen und der Modellierung lokaler Variabilität sowie Annahmen hinsichtlich potenzieller Reserven- oder Ressourcenrevisionen (falls überhaupt); die Eignung und den Nutzen von Exploration und Infill-Bohrungen für die Ressourcenmodellierung, die Bergbauplanung, die Verfahren und Parameter zur Gestaltung von Abbaukammern, die Verfeinerung der Anforderungen an Infill-Bohrungen sowie die Festlegung geeigneter Bohrabstände für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten und die Fähigkeit des Unternehmens, Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus abzugrenzen und zu erweitern; die Umwandlung von Mineralressourcenkategorien; das Explorationspotenzial in Zielgebieten außerhalb der derzeit definierten Mineralreserven und/oder Mineralressourcen; die Erfüllung des Vertrags mit JDS über die Untertage-Bergwerkserschließung und damit verbundene Arbeiten sowie den Fortschritt der Untertage-Erschließung in neue Zonen; den geplanten Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion; die Unverfallbarkeit, Ausübung und Abwicklung der Anreizprämien, einschließlich der Erfüllung der geltenden Zeit- und Leistungsbedingungen; Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem Cariboo-Fachbericht zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Bergwerksplanung und die Projektwirtschaftlichkeit); die Ergebnisse des technischen Berichts zum Cariboo-Projekt als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zum Cariboo-Projekt dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (sofern überhaupt); die zukünftige Entwicklung und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; den Nutzen und die Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich ehemals produzierende Minen befanden; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen sowie Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte hinsichtlich der Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts; das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; die Beibehaltung eines klar definierten und verständlichen regulatorischen Rahmens sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden; Risiken im Zusammenhang mit der Leistung von Auftragnehmern, einschließlich JDS; Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen für die geplante Exploration, Erschließung und den Bau auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, dem Bau und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Verzögerungen und Kostenüberschreitungen; Risiken im Zusammenhang mit geologischer Modellierung und Ressourcenschätzung; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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