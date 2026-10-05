IRW-News: QMines Limited: Original-Research: QMines Ltd. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

IRW-PRESS: QMines Limited: Original-Research: QMines Ltd. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

QMines verfolgt Produktionsstart ab 2029 - Kupfer-Gold-Projekt in Queensland mit Millionen-NPV und Potenzial für Neubewertung

Das australische Kupfer-Gold-Entwicklungsunternehmen QMines Ltd. (ASX: QML, WKN: A2QSAM, ISIN: AU0000141533) entwickelt im Bundesstaat Queensland drei zu 100 % eigene Rohstoffprojekte. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit der laufenden definitiven Machbarkeitsstudie für das Hauptprojekt Mount Chalmers, einer Finanzierung bis zur geplanten Investitionsentscheidung und zusätzlichen regionalen Ressourcen verfügt QMines über eine aussichtsreiche Ausgangsbasis für den angestrebten Übergang zum Produzenten.

QMines konzentriert sich zunächst auf die Entwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Mount Chalmers nahe Rockhampton. Die historische Mine verfügt über Reserven von rund 9,6 Mio. Tonnen Erz mit enthaltenen Metallmengen von unter anderem 65.000 Tonnen Kupfer und 160.000 Unzen Gold. Die vorläufige Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2024 weist einen Nettogegenwartswert (NPV8, vor Steuern) von 373 Mio. AUD bei einer geplanten Minenlebensdauer von 10,4 Jahren aus. Der anfängliche Investitionsbedarf wurde auf rund 192 Mio. AUD geschätzt.

Die derzeit laufende definitive Machbarkeitsstudie soll nach den im Research dargestellten Planungen Anfang 2027 vorliegen und die Grundlage für eine finale Investitionsentscheidung schaffen. Ein Produktionsbeginn ist ab 2029 vorgesehen. Oberflächennahe Mineralisierung, die historische Bergbauentwicklung und die regionale Infrastruktur bieten günstige Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung.

Ein wichtiger Fortschritt ist das strategische Finanzierungspaket der Queensland Investment Corporation (QIC). Es umfasst 5 Mio. AUD Eigenkapital und weitere 10 Mio. AUD gegen eine 2-%-Net-Smelter-Return-Royalty auf zukünftige Produktion. Zusammen mit den vorhandenen Mitteln soll das Paket die Machbarkeitsstudie und Entwicklungsarbeiten bis zur Investitionsentscheidung finanzieren. Die Finanzierung des anschließenden Minenbaus bleibt ein wesentlicher weiterer Meilenstein.

Zusätzliches Wachstumspotenzial bieten die Projekte Develin Creek und Mount Mackenzie. QMines verfolgt langfristig das Ziel, diese regionalen Kupfer-Zink- beziehungsweise Gold-Silber-Vorkommen als Zulieferquellen in ein gemeinsames Produktionszentrum einzubinden. Im ersten Entwicklungsschritt steht jedoch der eigenständige Betrieb von Mount Chalmers im Mittelpunkt. Damit soll der Weg zur ersten Produktion vereinfacht werden, während die weiteren Projekte spätere Erweiterungsmöglichkeiten eröffnen.

Die langfristigen Aussichten für Kupfer unterstützen die Unternehmensstrategie. Der Ausbau von Stromnetzen, erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Rechenzentren erhöht den Bedarf an dem Industriemetall. Neue Minenprojekte benötigen zugleich lange Entwicklungszeiten und erhebliche Investitionen. Für Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten kann daraus ein attraktives Marktumfeld entstehen.

Nach Einschätzung von Miningscout Research erscheint die Bewertung von QMines mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,7 Mio. AUD zum 2. Oktober 2026 im Verhältnis zum Projektpotenzial moderat. Eine erfolgreiche Machbarkeitsstudie, Fortschritte bei Genehmigungen und eine tragfähige Baufinanzierung könnten die Grundlage für eine Neubewertung schaffen. Für Aktionäre sind dabei neben der Projektwirtschaftlichkeit insbesondere die Bedingungen zukünftiger Finanzierungen entscheidend.

Fazit

Mit Mount Chalmers verfügt QMines über ein fortgeschrittenes Kupfer-Gold-Projekt mit ausgewiesenen Reserven und einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie. Die Finanzierung bis zur geplanten Investitionsentscheidung stärkt die Ausgangsposition für die nächsten Entwicklungsschritte. Develin Creek und Mount Mackenzie ergänzen das Portfolio um längerfristige Wachstumsmöglichkeiten.

Für spekulativ orientierte Investoren bietet die Aktie damit eine Gelegenheit, an der Entwicklung eines möglichen zukünftigen Kupfer-Gold-Produzenten in Queensland teilzunehmen. Eine Neubewertung hängt wesentlich davon ab, ob QMines die technischen, regulatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektrealisierung erfüllt.

Die vollständige Analyse steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.miningscout.de/wp-content/uploads/2026/01/Research_Report_QMines_Oktober_2026.pdf

Über QMines Ltd.

QMines Ltd. ist ein an der Australian Securities Exchange gelistetes Kupfer-Gold-Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt die Projekte Mount Chalmers, Develin Creek und Mount Mackenzie im australischen Bundesstaat Queensland zu 100 %. Ziel ist zunächst die Entwicklung von Mount Chalmers und langfristig der Aufbau eines regionalen Produktionszentrums für Kupfer und Gold.

ASX: QML · FSE: 81V · WKN: A2QSAM · ISIN: AU0000141533

Web: https://qmines.com.au

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Herausgeber der zugrunde liegenden Analyse ist die hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt), Schönböckener Str. 28D, 23556 Lübeck. Analyst: Karl Miller. Stand der Analyse: 5. Oktober 2026; Kurs- und Bewertungsangaben zum 2. Oktober 2026, soweit nicht anders angegeben. Grundlage sind der Research Report, Unternehmensangaben, Finanzberichte und die darin genannten öffentlich zugänglichen Quellen. Studienannahmen und Bewertungsmethoden sind im vollständigen Bericht erläutert. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.

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