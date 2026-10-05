IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed gibt Konnektivität von VIVI Cap Smart mit Apple Health und Google Fit bekannt für bessere Behandlungsergebnisse und optimiertes Daten-Tracking

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed gibt Konnektivität von VIVI Cap Smart mit Apple Health und Google Fit bekannt für bessere Behandlungsergebnisse und optimiertes Daten-Tracking

VIVI Cap Smart verwandelt den Schutz injizierbarer Arzneimittel in eine vernetzte Gesundheitsdatenebene, die es Patienten, Pflegekräften und digitalen Gesundheitsplattformen ermöglicht, Signale zur Arzneimittelanwendung, Temperatur und Therapietreue zu erfassen.

Toronto, Ontario / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (OTCQB: TMPTF) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung, den Schutz und das Management von temperaturempfindlichen Arzneimitteln transformiert, freut sich bekannt zu geben, dass seine Plattform VIVI Cap Smart ab sofort die Konnektivität mit Apple Health und Google Fit unterstützt. Dies treibt die Strategie des Unternehmens voran, die Anwendung injizierbarer Arzneimittel innerhalb führender Gesundheits- und Wellness-Ökosysteme sichtbar zu machen.

VIVI Cap Smart ist das vernetzte Temperaturschutzgerät von TempraMed für Insulinpens, GLP-1-Therapien und andere injizierbare Arzneimittel. Das Produkt kombiniert die validierte passive Thermoschild-Technologie von TempraMed mit digitalen Funktionen, die Patienten dabei helfen sollen, die Arzneimittelexposition zu überwachen, Injektionen zu verfolgen, Erinnerungen zu erhalten und Informationen über die Anwendung von Arzneimitteln mit Pflegekräften, medizinischen Fachkräften und Systemen zur Patientenfernüberwachung zu teilen.

Das Management ist davon überzeugt, dass diese Konnektivität einen wesentlichen strategischen Meilenstein für TempraMed darstellt, zumal sich der Gesundheitsmarkt zunehmend in Richtung häuslicher Pflege, Wearables, KI-gestützter Gesundheitsplattformen und von Patienten generierter Gesundheitsdaten verlagert. Während heutige Wearables und Gesundheitsplattformen üblicherweise Aktivität, Herzfrequenz, Blutzucker, Schlaf, App-Nutzung und Krankenakten erfassen, bleibt die Anwendung injizierbarer Arzneimittel ein wesentliches fehlendes Signal. VIVI Cap Smart wurde konzipiert, um diese Lücke zu schließen, indem Daten zur Anwendung von Arzneimitteln und Temperaturintegrität von injizierbaren Therapien erfasst werden, die Patienten täglich anwenden.

Höhepunkte

· Verbindet die Anwendung injizierbarer Arzneimittel mit führenden Gesundheitsplattformen: Die Konnektivität von VIVI Cap Smart mit Apple Health und Google Fit wurde konzipiert, um Patienten neben umfassenderen persönlichen Gesundheitsdaten auch die Einbindung von injektionsbezogenen Informationen zu ermöglichen.

· Schafft eine neue Datenebene für injizierbare Arzneimittel: Die Plattform unterstützt die Erfassung von Injektionsaktivitäten, Erinnerungen an die Arzneimittelanwendung, Temperatureinwirkungen und Signalen zur Therapietreue im Zusammenhang mit der Anwendung von Insulin, GLP-1 und anderen injizierbaren Arzneimitteln.

· Unterstützt Modelle für die häusliche Pflege und Fernüberwachung: VIVI Cap Smart wurde konzipiert, um Patienten, Familienangehörigen, Pflegekräften und medizinischen Fachkräften eine bessere Transparenz zu ermöglichen, da immer mehr Therapien für chronische Erkrankungen von Kliniken in das häusliche Umfeld verlagert werden.

· Pen-unabhängig und plattformbereit: Im Gegensatz zu Smart-Pen-Lösungen, die an einen einzelnen Arzneimittelhersteller oder ein bestimmtes Geräteformat gebunden sind, wurde VIVI Cap Smart konzipiert, um herstellerübergreifend mit unterschiedlichen Pen-Marken und Therapieklassen zu funktionieren und gleichzeitig Temperaturschutz zu bieten.

· Positioniert TempraMed für strategische Partnerschaften: Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Daten zu injizierbaren Arzneimitteln für Plattformen in den Bereichen Wearables, digitale Gesundheit, KI, Pharma, Medizintechnik und Kostenträger, die nach neuen klinischen Signalen und einer besseren Patientenbindung suchen, von zunehmender Relevanz sind.

· Unterstützt wiederkehrende Einnahmen im Bereich der digitalen Gesundheit: VIVI Cap Smart basiert auf einem Modell aus vernetztem Gerät und Abonnement, was das Potenzial für softwarebasierte Einnahmen zusätzlich zu Hardware-Verkäufen schafft.

Das fehlende Signal in der digitalen Gesundheit: Anwendung injizierbarer Arzneimittel

Hunderte Millionen von Patienten weltweit nutzen heute injizierbare Arzneimittel gegen Diabetes, zur Gewichtsregulierung, bei Autoimmunerkrankungen, Fruchtbarkeitsproblemen, Allergien sowie anderen chronischen oder akuten Erkrankungen. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/injectable-drug-delivery-market-150.html

Gleichzeitig werden Wearables und Gesundheitsplattformen immer wichtiger für die Art und Weise, wie Patienten und Gesundheitsdienstleister Gesundheitstrends, Therapietreue und Ergebnisse überwachen.

Trotz dieser Dynamik bleibt das Anwendungsverhalten bei injizierbaren Arzneimitteln vom Ökosystem der digitalen Gesundheit weitestgehend abgekoppelt. Wearables können zwar Vitalzeichen und Biosensordaten erfassen, wissen jedoch im Allgemeinen nicht, ob ein Patient ein injizierbares Arzneimittel tatsächlich angewendet hat, wann die Injektion erfolgte oder ob das Arzneimittel vor der Anwendung schädlichen Temperaturen ausgesetzt war.

VIVI Cap Smart wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Die Plattform wurde konzipiert, um eine universelle Ebene für injizierbare Therapien zu bieten, die Folgendes kombiniert:

· Temperaturschutz für Arzneimittel in Gebrauch

· Automatische Erfassung von Injektionsereignissen

· Erinnerungen an die Arzneimittelanwendung

· App-Konnektivität

· Sprachbasierte Dosiserkennung und manuelle Dosiseingabe

· Echtzeit-Warnmeldungen und Datenanalysen

· Integrationspotenzial für Systeme zur Patientenfernüberwachung und Gesundheitsplattformen

Bei VIVI Cap Smart geht es um viel mehr als nur den Schutz von Arzneimitteln vor Hitze und Kälte - es verwandelt das injizierbare Arzneimittel in einen vernetzten Datenpunkt. Für Patienten bedeutet das bessere Erinnerungen, höheres Vertrauen und mehr Transparenz. Für Pflegekräfte und medizinische Fachkräfte bedeutet es den Zugang zu Informationen, die gewöhnlich fehlen. Für digitale Gesundheitsplattformen fügt es eines der wichtigsten klinischen Signale hinzu, das diese zurzeit nicht erfassen: die Anwendung injizierbarer Arzneimittel, sagte Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed. Apple Health, Google Fit und andere Gesundheitsplattformen werden zu den Betriebssystemen der persönlichen Gesundheit. Unsere Vision ist es, dass jedes injizierbare Arzneimittel - ob Insulin, GLP-1-Therapie, Biologikum, Epinephrin oder ein anderes kritisches Arzneimittel - sowohl temperaturgeschützt als auch digital sichtbar sein sollte. VIVI Cap Smart ist Pen-unabhängig und so konzipiert, dass dies möglich wird, ohne dass Arzneimittelhersteller, Gerätehersteller oder Plattformen eine neue Lösung für jedes Pen- oder Arzneimittelformat entwickeln müssen.

VIVI Cap Smart bietet einen praktischen Weg, das Anwendungsverhalten bei injizierbaren Arzneimitteln mit diesen Ökosystemen zu verbinden, und löst gleichzeitig die praktische Herausforderung der Temperatureinwirkung auf Arzneimittel. VIVI Cap Smart ist für die nächste Generation von Gesundheitsplattformen von strategischer Relevanz, da es eine neue Ebene von patientengenerierten Daten in das Ökosystem einbringt. Dies schafft für TempraMed eine differenzierte Möglichkeit über mehrere Partnerkategorien hinweg:

· Wearables und Gesundheitsplattformen, die das Anwendungsverhalten bei injizierbaren Arzneimitteln zu bestehenden Gesundheitsdatenströmen hinzufügen können

· Pharmaunternehmen, die Patienten, die Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und andere injizierbare Arzneimittel anwenden, besser unterstützen können

· Medizintechnikunternehmen, die Angebote zur vernetzten Versorgung im Bereich der Injektionstherapie stärken können

· Kostenträger und Gesundheitssysteme, die die Therapietreue unterstützen, Verschwendung reduzieren und die Transparenz in der Praxis verbessern können

· Plattformen zur Patientenfernüberwachung, die Signale zur Anwendung von Arzneimitteln in Abläufe des Versorgungsmanagements einbinden können

Jedes Injektionsgerät vernetzt und temperaturgeschützt machen

Die langfristige Strategie von TempraMed besteht darin, jedes Injektionsgerät vernetzt und temperaturgeschützt zu machen. VIVI Cap Smart stellt einen entscheidenden Schritt in dieser Strategie dar, indem die patentierte Thermoschild-Plattform des Unternehmens mit intelligenter Konnektivität und der Integration von Gesundheitsdaten kombiniert wird.

Der erweiterte Fahrplan der Smart-Plattform des Unternehmens umfasst vernetzte Lösungen für Insulinpens, GLP-1-Therapien, Epinephrin-Autoinjektoren, Durchstechflaschen, Biologika und Aufbewahrungsformate für mehrere Arzneimittel.

Das Management ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz TempraMed als eine potenzielle ermöglichende Technologieebene für den sich rasch vergrößernden Markt für injizierbare Therapien, häusliche Pflege, digitale Gesundheit, Wearables und KI-gestützte Gesundheitsplattformen positioniert.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio an innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. TempraMed wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu schützen, und entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsvorrichtungen, die ohne Batterien oder externe Stromversorgung im Dauerbetrieb arbeiten. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med. Mit TempraMed können Patienten und Gesundheitsdienstleister temperaturempfindliche Medikamente jederzeit und überall zuverlässig handhaben.

Anleger, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien:

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Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur VIVI Cap Smart-Plattform des Unternehmens, deren Anbindung an Apple Health und Google Fit, die erwarteten Vorteile dieser Anbindung, die Strategie des Unternehmens zur Integration von Daten zu injizierbaren Medikamenten in digitale Gesundheitsplattformen, künftige Partnerschaften, wiederkehrende Umsätze im Bereich der digitalen Gesundheit, die Marktakzeptanz, die Patientenbindung, Möglichkeiten zur Fernüberwachung von Patienten sowie die allgemeine Roadmap des Unternehmens für vernetzte Produkte.

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