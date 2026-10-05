IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy gibt Studie zu Wasserstoff und Helium auf dem Salzprojekt Robinsons River in Auftrag

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy gibt Studie zu Wasserstoff und Helium auf dem Salzprojekt Robinsons River in Auftrag

Die Desktop-Studie wird vorhandene geologische und geophysikalische Daten sowie Bohrlochdaten nutzen, um das Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff und Helium zu bewerten

Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Lonquist Field Service (Canada), ULC (Lonquist) mit der Durchführung einer geologischen Desktop-Studie beauftragt hat, um das Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff und Helium auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River in Neufundland und Labrador zu bewerten.

Im Rahmen der Studie werden vorhandene geologische und geophysikalische Daten sowie Bohrlochdaten ausgewertet und mit den erwarteten Bedingungen für eine potenzielle Entstehung, Migration und Einschließung von Wasserstoff und/oder Helium abgeglichen. Lonquist wird die verfügbaren Informationen bewerten und gegebenenfalls weitere Untersuchungen empfehlen, um dem Unternehmen eine Grundlage für die Festlegung seiner nächsten Schritte zu bieten. Vortex wird nach Abschluss und Prüfung der Studie ein Update veröffentlichen.

Wir wollen die bereits für Robinsons River verfügbaren Informationen angemessen nutzen, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex Energy. Die Untersuchung durch Lonquist wird uns dabei helfen, festzustellen, ob natürlich vorkommender Wasserstoff und Helium weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen und wo Folgearbeiten am sinnvollsten wären.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer Qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Unternehmen in der Explorationsphase, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River ist aussichtsreich hinsichtlich Salzvorkommen und der potenziellen Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen. Das Unternehmen hat zudem das Projekt Meadows erworben, das sich über etwa 21.609 Hektar auf 338 staatlichen Parzellen im westlichen Zentral-Saskatchewan nahe der Grenze zu Alberta erstreckt und das es auf Salz mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten für die Druckluftenergiespeicherung und die Speicherung von Wasserstoff erkunden will. Darüber hinaus hält das Unternehmen sein Urankonzessionsgebiet Fire Eye in der Wollaston-Domäne im Norden von Saskatchewan.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den Umfang, die Durchführung und den Abschluss der von Lonquist durchgeführten Desktop-Studie beziehen; das Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff und Helium im Rahmen des Robinsons River Salt-Projekts; etwaige Empfehlungen, die sich aus der Studie ergeben; die Festlegung der nächsten Schritte durch das Unternehmen sowie etwaige weitere Explorationsmaßnahmen; und die Absicht des Unternehmens, nach Abschluss und Prüfung der Studie ein Update zu veröffentlichen.

Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung der in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Prognosen oder Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, darunter - in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen - die Annahmen, dass Lonquist die Studie wie geplant abschließen wird, dass die vorliegenden geologischen, geophysikalischen und Bohrlochdaten für die Zwecke der Studie ausreichend und zuverlässig sind und dass das Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen verfügen wird, um etwaige Folgearbeiten durchzuführen, die es für gerechtfertigt hält.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das Risiko, dass die Studie nicht innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird; dass historische Daten und Daten von Dritten, auf die sich die Studie stützt, unvollständig, ungenau oder nicht repräsentativ für die unterirdischen Gegebenheiten sind; dass die Studie möglicherweise keine Bedingungen identifiziert, die für die Entstehung, Migration oder Einschließung von Wasserstoff oder Helium günstig sind, oder dass sie weitere Untersuchungen nicht rechtfertigt; dass eine Desktop-Studie das Vorhandensein, die Menge oder die Förderbarkeit von Wasserstoff oder Helium nicht nachweist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, Finanzmittel, Genehmigungen oder Zulassungen für etwaige Folgearbeiten zu erhalten; Risiken, die mit der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten und Erdgasressourcen verbunden sind; sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich geologischer Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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