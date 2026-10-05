KI-Boom verhilft Foxconn zu erneutem Umsatzsprung

Taipeh, 05. ⁠Okt (Reuters) - Der wachsende Bedarf an KI-Servern hat Foxconn erneut einen überraschend kräftigen Wachstumsschub beschert. Der Umsatz sei im dritten Quartal um 47 Prozent auf umgerechnet rund ‌85 Milliarden Euro gestiegen, teilte der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger am Montag mit. Analysten hatten lediglich mit 79,47 Milliarden ⁠Euro gerechnet. ⁠Im September hätten die Erlöse mit 32,5 Milliarden Euro ein Rekordhoch erreicht, teilte der taiwanische Konzern, der offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, weiter mit. Detaillierte Quartalsergebnisse sollen am 12. November veröffentlicht werden.

Der ‌Motor des aktuellen Wachstums bleibt die Sparte ‌für Cloud- und Netzwerk-Produkte. Ein Nachlassen der Nachfrage in diesem Bereich sei nicht in Sicht, betonte Foxconn. Dank ⁠der traditionellen Hochsaison für Verbraucherelektronik in der zweiten Jahreshälfte ‌könne für das Gesamtjahr mit ⁠einer Geschäftsentwicklung im Rahmen der Markterwartungen gerechnet werden. Es sei jedoch "weiterhin notwendig, die Auswirkungen eines volatilen globalen politischen und wirtschaftlichen Umfelds zu beobachten". Der ‌Konzern gibt traditionell keine ⁠konkreten Prognosen ab. Er stellt ⁠für 2026 ein "starkes" Umsatzwachstum in Aussicht.

Foxconn ist der weltgrößte Monteur für iPhones von Apple. Inzwischen ist das Unternehmen auch der wichtigste Lieferant für Server mit KI-Prozessoren des Weltmarktführers Nvidia. Dieser Geschäftszweig hat mittlerweile die Smartphone-Produktion als wichtigsten Umsatzbringer abgelöst.

(Bericht von Ben Blanchard; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)