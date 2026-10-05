Maschinenbau kommt nicht in Schwung - Dämpfer im August

Düsseldorf, ⁠05. Okt (Reuters) - Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist im August gesunken. Die Bestellungen gingen im Vergleich zum Vorjahr um real ‌fünf Prozent zurück, wie der Branchenverband VDMA am Montag mitteilte. Dabei waren alle Kennziffern ⁠rückläufig: Die ⁠Nachfrage aus dem Inland schrumpfte um zwei Prozent, während aus dem Ausland insgesamt sechs Prozent weniger Orders verbucht wurden. Der Rückgang aus den Euro-Partnerländern war mit zehn ‌Prozent doppelt so hoch wie ‌der aus den Nicht-Euro-Ländern mit fünf Prozent. VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt sprach von einem "leichten Dämpfer" ⁠nach zuvor zwei Monaten mit Wachstum.

Für die ersten ‌acht Monate des Jahres ⁠2026 verzeichnete die deutsche Schlüsselbranche zwar ein Auftragsplus von vier Prozent. Dies basiere jedoch auf einem schwachen Vorjahr und ‌zwei Monaten mit ⁠vielen Großaufträgen, erklärte Gernandt. ⁠Es fehle weiterhin an einer neuen Investitionsdynamik für einen dauerhaften Aufschwung. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum von Juni bis August legten die Orders, getrieben von Exporten, insgesamt um real sieben Prozent zu.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)