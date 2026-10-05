Medizin-Nobelpreis geht an deutsche Forscher Hegemann und Nagel sowie US-Kollegen

Reuters · Uhr
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Stockholm, ⁠05. Okt (Reuters) - Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die deutschen Forscher Peter ‌Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Amerikaner Karl Deisseroth. ⁠Sie ⁠werden für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und der Optogenetik ausgezeichnet, wie das Karolinska-Institut am ‌Montag in Stockholm mitteilte. ‌Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet ⁠rund 1,2 Millionen Dollar) dotiert, ‌die sich ⁠die drei Wissenschaftler teilen.

(Bericht von Niklas Pollard, Johan Ahlander, Bhanvi Satija; Simon ‌Johnson, ⁠Greta Rosen Fondahn, Marie ⁠Mannes, Terje Solsvik und Anna Ringstrom; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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