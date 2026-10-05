Medizin-Nobelpreis geht an deutsche Forscher Hegemann und Nagel sowie US-Kollegen
Stockholm, 05. Okt (Reuters) - Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Amerikaner Karl Deisseroth. Sie werden für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und der Optogenetik ausgezeichnet, wie das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitteilte. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet rund 1,2 Millionen Dollar) dotiert, die sich die drei Wissenschaftler teilen.
(Bericht von Niklas Pollard, Johan Ahlander, Bhanvi Satija; Simon Johnson, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik und Anna Ringstrom; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)