Medizin-Nobelpreis geht an zwei Deutsche und einen US-Forscher

Stockholm, 05. Okt (Reuters) - ⁠Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel sowie den US-Forscher Karl Deisseroth. Die drei Wissenschaftler erhalten die Auszeichnung für ihre Entdeckungen auf dem Gebiet der lichtgesteuerten Ionenkanäle und der sogenannten Optogenetik, wie die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts am Montag in Stockholm mitteilte. Der 73-jährige Nagel, der 71-jährige Hegemann und der 54-jährige Deisseroth teilen sich ein Preisgeld von zwölf Millionen schwedischen Kronen (knapp 1,1 ‌Millionen Euro).

Die Optogenetik mache es möglich, "die Aktivität einzelner Nervenzellen in einem lebenden Gehirn ein- oder auszuschalten", erklärte Thomas Perlmann, Generalsekretär der Nobelversammlung. "Diese Methode wird heute in Laboren auf der ganzen Welt eingesetzt, um die Geheimnisse des Gehirns zu entschlüsseln." In ⁠klinischen Studien versuchen Forscher, ⁠das Sehvermögen von Menschen mit der Augenerkrankung Retinitis pigmentosa wiederherzustellen. Dafür setzen sie ein lichtempfindliches Protein in die Netzhaut ein. Zudem hoffen Wissenschaftler, mit der Optogenetik Cochlea-Implantate zu verbessern. Diese sollen eine präzisere Stimulation des Hörnervs ermöglichen als aktuelle elektrische Geräte.

VON DER ALGE ZUR OPTOGENETIK

Hegemann untersuchte in den frühen 1990er Jahren, wie die Alge Chlamydomonas in einer halben Millisekunde auf Licht reagiert. Er vermutete, dass ein einzelnes Protein Licht einfängt und als Ionenkanal fungiert. Nagel testete dies, indem er Gene der Alge in Froscheier injizierte. Dabei ‌entdeckte er einen Ionenkanal, der sich bei Lichteinfall öffnet. Im Jahr 2003 veröffentlichten ‌beide Forscher, dass dieses Protein in menschliche Zellen sowie in Hamsterzellen eingebracht werden kann, um mit Licht elektrische Impulse zu erzeugen. Deisseroth demonstrierte die Technik 2005 an Nervenzellen von Ratten. Ein Jahr später erhielt die Methode den Namen Optogenetik.

Generalsekretär Perlmann berichtete, er habe am Morgen mit den ⁠drei Preisträgern gesprochen. Sie seien überrascht und erfreut gewesen. Alle drei hätten es als wunderbar bezeichnet, den Preis gemeinsam mit den anderen ‌beiden zu erhalten.

Mit der Auszeichnung in der Kategorie mit dem offiziellen ⁠Namen "Physiologie oder Medizin" beginnt traditionell die Bekanntgabe der jährlichen Nobelpreise. In den kommenden Tagen folgen die Preisträger in den Bereichen Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft. Die ursprünglichen fünf Nobelpreise gehen auf das Testament des schwedischen Erfinders und Industriellen Alfred Nobel zurück. Sie werden mit wenigen Ausnahmen, vor allem während der beiden Weltkriege, seit 1901 verliehen. Der Wirtschaftspreis ‌wurde 1968 von der schwedischen Zentralbank Riksbank als sechste Kategorie gestiftet.

Mit ⁠dem Medizin-Nobelpreis wurden einige der bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen gewürdigt. ⁠Dazu zählen die 1945 ausgezeichneten Arbeiten von Alexander Fleming zu Penicillin sowie im Jahr 1930 die Entdeckung der menschlichen Blutgruppen durch Karl Landsteiner. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die US-Forscher Mary Brunkow und Fred Ramsdell sowie den Japaner Shimon Sakaguchi. Sie wurden für Erkenntnisse darüber ausgezeichnet, wie das Immunsystem gesunde Zellen verschont, was mögliche neue Behandlungsmethoden für Krankheiten wie Krebs eröffnet.

PREISÜBERGABE AM 10. DEZEMBER

Die Preisträger der einzelnen Kategorien werden von Expertenkomitees der jeweils auszeichnenden Institutionen ausgewählt. Überreicht werden die Auszeichnungen in Stockholm. Eine Ausnahme bildet der Friedensnobelpreis, der in der norwegischen Hauptstadt Oslo vergeben wird – eine Tradition, die oft auf die Union von Schweden und Norwegen zu Lebzeiten Nobels zurückgeführt wird. Am 10. Dezember, Nobels Todestag, erhalten die Preisträger ihre Auszeichnungen im Beisein der ⁠schwedischen und norwegischen Königsfamilien und werden bei festlichen Banketten geehrt.

(Bericht von Niklas Pollard, Johan Ahlander, Bhanvi Satija; Simon Johnson, Greta Rosen Fondahn, Marie Mannes, Terje Solsvik und Anna Ringstrom. Geschrieben von Jörn Poltz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)