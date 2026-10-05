Merz und Macron: EU soll schneller auf Handelsverzerrung reagieren

Berlin, 05. Okt (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen der EU ermöglichen, notfalls innerhalb weniger Tage und härter auf unfaire Handelspartner reagieren zu können. Dazu solle die EU-Kommission ermächtigt werden, selbst Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen oder Länder einzuleiten, die der Europäischen Union schaden, heißt es in einem informellen Diskussionspapier (einem sogenannten Non-Paper) beider Länder für den EU-Gipfel kommende Woche. Entscheidungen der Brüsseler Behörde sollen künftig nur mit einer qualifizierten Mehrheit ‌gekippt werden können - also mit mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Das macht das Stoppen eines Kommissionsbeschulsses schwieriger, so dass eine Entscheidung innerhalb von Tagen fallen könnte.

"Das offene und regelbasierte Handelssystem wird massiv durch ⁠die Instrumentalisierung des ⁠Handels, systemische marktverzerrende Praktiken und globale makroökonomische Ungleichgewichte beeinträchtigt", schreiben Merz und Macron in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission. "All dies untergräbt die gleichen Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen, unsere Position als souveräner Schlüsselindustrieproduzent und unsere Innovationsfähigkeit, was zu zunehmenden Abhängigkeiten und geoökonomischen Risiken führt."

Beide Regierungen nennen keine Länder, auf die das neue Handelsinstrument angewendet werden soll. Aber es ist klar, dass dies auf aktuelle Konflikte etwa mit China oder den USA zielt. China hatte etwa mit Exportkontrollen für strategische Produkte Unsicherheiten in den Lieferketten ausgelöst. US-Präsident ‌Donald Trump hatte andere Staaten zudem mit als willkürlich empfundenen Importzöllen überzogen.

Die EU ‌berät seit Monaten über einen neuen Instrumentenkasten für die Handelspolitik, mit dem unfairer Wettbewerb abgewehrt werden kann. Länder wie die USA oder China verfügen ihrerseits längst über ein Sanktionssystem. Etliche Autohersteller und Politiker in der EU fordern nach dem Vorbild von Importzöllen auf chinesische E-Autos nun eine ⁠ähnliche Maßnahme gegen chinesische Hybrid-Fahrzeuge. Der chinesischen Regierung wird vorgeworfen, nach der weitgehenden Abschottung des US-Marktes Waren verstärkt nach Europa umzuleiten ‌und etwa die dorthin exportierten Fahrzeuge stark zu subventionieren.

Der EU-Gipfel kommende ⁠Woche soll über den Instrumentenkasten beraten und eventuell schon einzelne Maßnahmen beschließen. Der EU-Kommission könnte auch der Auftrag erteilt werden, nun den genauen Mechanismus auszuarbeiten. Ein Instrumentenkasten mit harten Maßnahmen gilt als entscheidend dafür, dass andere Staaten gar nicht erst auf die Idee kommen, EU-Unternehmen zu diskriminieren oder ein Exportverbot für bestimmte Rohstoffe auszusprechen.

Macron und Merz hatten ‌bereits im Juli auf dem deutsch-französischen Ministerrat eine härtere Haltung gegenüber ⁠China angekündigt. Der Kanzler kritisiert auch, dass der chinesische ⁠Yuan deutlich unterbewertet sei, was keinen fairen Handel ermögliche. "Die Fehlausrichtung und Unterbewertung der realen Wechselkurse tragen zudem – neben anderen Faktoren – zu einem Preiswettbewerbsvorteil gegenüber unseren Unternehmen bei, was zu wachsenden Ungleichgewichten mit der EU führt", heißt es nun in dem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission. China weist den Vorwurf zurück und hat für den Fall von Handelssanktionen mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Bisher ist die Einleitung von Sanktionen in der EU-Handelspolitik sehr langwierig und daran gekoppelt, dass ihnen normalerweise eine qualifizierte Mehrheit zustimmen muss. Das ermöglicht etwa China oder den USA eher, Druck auf einzelne Länder auszuüben, um deren Zustimmung zu verhindern. Auch Deutschland gehörte lange zu den Bremsern. Vor allem der Maschinenbau und nun auch der Automobilsektor dringen allerdings inzwischen auf mehr Schutz gegen chinesische ⁠Konkurrenz. Deutschland und Frankreich fordern die EU-Kommission auch auf, mehr Personal für die Handelspolitik abzustellen, um schneller auf Veränderungen reagieren zu können.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)