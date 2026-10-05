Was bewegt die Aktie?

Oracle arbeitet weiter daran, die Stromversorgung für seine Rechenzentren abzusichern. Im Mittelpunkt steht eine bestehende Strombezugsvereinbarung rund um das Kernkraftwerk Point Beach in Wisconsin, bei der neue Vertragsbedingungen vorgesehen sind. Stromkunden in Wisconsin könnten dadurch voraussichtlich 300 Millionen Dollar an Brennstoffkosten sparen. Diese Summe beschreibt die erwartete Ersparnis der Kunden und damit den Kundeneffekt der neuen Initiative.

Die Vereinbarung braucht regulatorische Genehmigung. Solange diese aussteht, bleibt die konkrete Wirkung auf Oracle offen. Oracle hat die eigenen finanziellen Folgen dieses Deals bislang offen gelassen. Eine klare Reaktion auf diese Nachricht hat erst nach der Genehmigung eine bessere Grundlage.

Die Kursbewegung fiel nur leicht aus: In der Vorbörse legte die Oracle-Aktie leicht zu, am Freitag in der Hauptbörse stärker. Der Kurs entfernt sich seit dem vierten bis fünften Handelstag in Folge vom Zwischentief bei 132 Dollar. Das passt zu einer Nachricht, deren direkte finanzielle Folgen für Oracle erst nach einer Genehmigung greifbarer werden. Für eine stärkere Kursreaktion braucht es belastbarere Bedingungen.

Der größere Zusammenhang bleibt die Energieversorgung für Rechenzentren. Oracle stellt sich auf steigende Kraftwerks- und Energiekosten ein und sichert einen Teil der Versorgung ab. Amazon sicherte sich zuletzt ebenfalls deutlich Kapazitäten. Bei Oracle gab es Verzögerungen bei einem großen Rechenzentrumsprojekt, weil die Stromversorgung fehlte. Ein zugesagtes Rechenzentrum samt Rechenleistung kann verspätet kommen, wenn die Stromanbindung fehlt. Die operative Umsetzung entscheidet damit über das Tempo der nächsten Schritte im Rechenzentrumsgeschäft.

Charttechnik

Der vorherige Anstieg reichte bis knapp 160 Dollar. Danach folgte ein Fehlausbruch auf der Oberseite, der innerhalb von zwei Tagen korrigiert wurde. Anschließend kam eine größere ABC-Korrektur mit einem leichten Unterschreiten des letzten Tiefs.

Wenn sich auch dieser Bruch als Fehlausbruch erweist, kann die Oracle-Aktie relativ schnell Richtung 160 Dollar und darüber steigen. Über dem Hoch vom Freitag liegt der grobe Ausbruchsbereich bei 145 Dollar. Dann besteht eine gute Chance auf einen ersten Anstieg bis 160 Dollar und später bis 180 Dollar.

Martins Einschätzung

Nach dem starken Rücksetzer von 250 auf 114 Dollar hat bei Oracle die Stabilisierung eingesetzt. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16,7 und einem Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis von 0,5 wirkt die Aktie günstiger als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, günstig im Vergleich zum Gesamtmarkt und sehr günstig im Verhältnis zum eigenen Wachstum.

Viel Risiko steckt bereits im Kurs. Das Abwärtspotenzial wirkt begrenzt, während sich ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis bildet. Auf Sicht der nächsten Jahre spricht mehr für eine Long-Position als für einen neutralen Stand oder eine Shortposition.