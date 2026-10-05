Nagel: Große Unsicherheit erfordert von EZB "Flexibilität, nicht Untätigkeit"

Berlin, 05. ⁠Okt (Reuters) - Auch nach dem jüngsten Inflationsschub im Euroraum kann die EZB laut Bundesbankchef Joachim Nagel an ihrem flexiblen Zinskurs festhalten. Sie habe bislang "vorsichtig, aber entschlossen" auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges reagiert, sagte er am Montag auf ‌einer Konferenz im italienischen Sorrent. Zwar dominierten Aufwärtsrisiken beim Inflationsausblick. "Bislang gibt es jedoch keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass sich die Inflation auf die Preis- ⁠und Lohnbildung ⁠ausgewirkt hat", betonte das EZB-Ratsmitglied. Gleichzeitig stünden die längerfristigen, markt- und expertenbasierten Erwartungen weiterhin im Einklang mit dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.

Die künftige Inflationsentwicklung werde weiterhin stark von geopolitischen Faktoren abhängen. Eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus, die Normalisierung der Energieströme und die Wiederherstellung ‌von Raffineriekapazitäten würden den Inflationsdruck verringern. Eine ‌erneute Eskalation könnte hingegen die Energiepreise weiter in die Höhe treiben und zusätzliche Störungen verursachen, sagte Nagel.

"Die große Unsicherheit hinsichtlich der Inflationsaussichten erfordert Flexibilität, nicht Untätigkeit", ⁠fügte er hinzu. Der EZB-Rat werde seine Entscheidungen weiterhin datengestützt und von ‌Sitzung zu Sitzung treffen. Dieser Ansatz habe ⁠sich bewährt und werde der EZB auch künftig gute Dienste leisten.

Teure Energie hat die Inflation im Euro-Raum im September stark angefacht und auf den höchsten Stand seit drei Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise ‌stiegen um 3,8 Prozent, nach 3,2 ⁠Prozent im August. Die Währungshüter hatten ⁠bereits im Juni und September auf den Inflationsschub infolge des anhaltenden Iran-Krieges reagiert und den Leitzins auf aktuell 2,50 Prozent angehoben. Die EZB geht davon aus, dass die Gesamtinflation noch bis in die erste Jahreshälfte 2027 deutlich über ihrem Zielwert bleiben wird. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die EZB auf ihrer Sitzung Ende des Monats pausiert und im Dezember einen weiteren geldpolitischen Schritt nach oben folgen ⁠lassen wird.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)