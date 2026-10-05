Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?

Der Nasdaq markiert ein neues Rekordhoch, obwohl sich der US-Arbeitsmarkt spürbar abkühlt. Nur 29.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, nach unten revidierte Vormonate und ein deutlich schwächerer Lohndruck verändern plötzlich die Erwartungen an die Fed. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Oktober ist am Terminmarkt innerhalb weniger Tage massiv gefallen – Rückenwind vor allem für zinssensible Technologieaktien. Doch ist das bereits der Startschuss für die nächste Rally oder könnte die Euphorie an den Rekordständen schnell wieder kippen?

Zum Start in die neue Handelswoche analysieren wir die entscheidenden Marken bei Nasdaq, DAX, S&P 500 und Dow Jones und werfen außerdem einen Blick auf Gold, Öl und EUR/USD. Bei den Einzelaktien stehen unter anderem NVIDIA, Nike, Cisco, Western Digital, Seagate, Teradyne und SpaceX im Fokus. Während NVIDIA erneut am Allzeithoch notiert und SpaceX nach einem wichtigen Starship-Erfolg durchstartet, kämpfen andere Aktien mit starken Abverkäufen. Welche Werte jetzt besonders spannend werden und welche Kursmarken Trader in dieser Woche im Blick behalten sollten, zeigen wir im aktuellen Wochenausblick.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





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