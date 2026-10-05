Österreichs SPÖ verteidigt Umbau - Langfristige Führung offen

Wien, 05. Okt (Reuters) - ⁠In Österreich baut die in einer Dreierkoalition regierende SPÖ ihre Spitze um und will damit eine monatelange Führungsdebatte beenden. Der oberösterreichische SPÖ-Chef Martin Winkler bezeichnete die Neuordnung am Montag als Beitrag zu "maximaler Stabilität" für Partei und Regierung. Kern des am Sonntagabend nach einer Krisensitzung der Partei angekündigten Plans ist, dass Parteichef Andreas Babler Anfang 2027 das Amt des Vizekanzlers ‌an Finanzminister Markus Marterbauer abgibt. "Wir haben gestern einen Vorschlag präsentiert, der gut für Österreich und gut für die SPÖ ist", sagte Winkler am Montag dem ORF-Radio.

Die entscheidende Frage nach der langfristigen Führung blieb jedoch offen. ⁠Zudem hängt der ⁠genaue Zeitpunkt der Übergabe des Vizekanzlerpostens von Marterbauers Genesung von einer Krebserkrankung ab. Babler gibt die operative Parteiführung bereits in dieser Woche ab. Die Parteigremien sollen am Donnerstag die Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann (Fraktionsvorsitzender) Philip Kucher zu geschäftsführenden Vorsitzenden wählen. Die SPÖ betonte, der Wechsel an der Spitze geschehe "erstmals seit Jahrzehnten" nicht überstürzt, sondern in einem gemeinsam vereinbarten Prozess.

FINANZMINISTER SOLL ÜBERNEHMEN

Mit Marterbauer habe die SPÖ den "beliebtesten Minister der Regierung" als künftigen Vizekanzler präsentiert, sagte ‌Winkler. Gleichzeitig bleibe Babler vorerst in der Regierung und sichere damit Kontinuität ‌für die Koalitionspartner. Bis zum Parteitag im März werde die SPÖ beraten, wer die "ideale Lösung" für die Parteiführung sei. Die Entscheidung solle dann demokratisch getroffen werden. Winkler bestätigte zudem, dass es einen "Plan B" gebe und die Partei nicht ausschließlich auf Marterbauer ⁠setze. Marterbauer selbst äußerte sich am Montag nicht öffentlich. Der Finanzminister hatte im Sommer seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Die ‌Regierungspartner reagierten zurückhaltend. Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sagte, sie ⁠wolle die öffentliche Debatte innerhalb der SPÖ nicht kommentieren. Entscheidend sei, dass die Regierungsarbeit mit voller Kraft fortgesetzt werde. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte bereits am Sonntag auf Stabilität gepocht. Parteiinterne Diskussionen dürften die Arbeit der Regierung nicht beeinträchtigen, erklärte der ÖVP-Chef. Österreich wird von einer Koalition aus der konservativen ÖVP, ‌der SPÖ und den liberalen Neos regiert. Die nächsten regulären ⁠Nationalratswahlen sind für 2029 vorgesehen.

Kritik kam dagegen von ⁠der Opposition. Die rechtspopulistische FPÖ forderte ein Ende der von ihr als "Chaos-Koalition" bezeichneten Regierung. Grünen-Chefin Leonore Gewessler forderte keine Neuwahlen, äußerte sich jedoch besorgt darüber, dass die SPÖ zuletzt stark mit sich selbst beschäftigt gewesen sei. Die Sozialdemokraten hätten in den vergangenen Wochen kaum politische Akzente gesetzt, sagte sie.

Die SPÖ stand zuletzt massiv unter Druck. Jüngsten Umfragen zufolge kommen die Sozialdemokraten auf 15 Prozent. Damit liegen sie deutlich hinter der konservativen Kanzlerpartei ÖVP mit 21 Prozent und der FPÖ, die mit 38 Prozent klar an der Spitze liegt. Bablers Autorität galt seit seiner umstrittenen Wahl zum Parteichef im Juni 2023 als geschwächt. Zusätzliche Unruhe hatte der frühere ⁠RTL-Chef und Medienmanager Gerhard Zeiler ausgelöst, als er öffentlich Anspruch auf die Führung der SPÖ erhob.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)