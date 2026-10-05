Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

05.10.2026 / 15:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.10.2026
     Kursziel:                  89,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Ingo Schmidt, CIIA

H1 legt Basis für deutlich höhere Ertragskraft im zweiten Halbjahr

Die HMS Bergbau AG hat mit dem finalen Halbjahresbericht die bereits
veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Konzern setzte seine
dynamische Entwicklung im ersten Halbjahr mit einem Umsatzwachstum von 74%
fort und konnte das bereinigte EBITDA deutlich steigern. Gleichzeitig wurden
mit dem Produktionsstart der Minen in Botswana und Südafrika die
Voraussetzungen für eine strukturelle Verbesserung des Margenprofils
geschaffen, deren wesentliche Effekte jedoch erst im zweiten Halbjahr
sichtbar werden dürften.

[Tabelle]

Deutliches Umsatzwachstum bei noch weitgehend stabilem Margenprofil: Mit
einem Umsatz von 1,12 Mrd. EUR erzielte HMS im ersten Halbjahr ein
außergewöhnlich starkes Wachstum von 74% yoy. Neben dem etablierten
Handelsgeschäft profitierte die Gesellschaft insbesondere von der inzwischen
deutlich ausgeweiteten Aktivität im Bereich Flüssigbrennstoffe. Gleichzeitig
entwickelte sich der Handel mit Massenschüttgütern positiv; die Monate März
und April stellten hinsichtlich der bewegten Tonnage nach Angaben des
Unternehmens neue Rekorde dar. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 14,1
Mio. EUR und lag damit rund 68% über dem Vorjahreswert. Die operative
EBITDA-Marge blieb mit rund 1,3% jedoch weitgehend unverändert und damit
leicht unter unserer Erwartung von 1,5% für das Halbjahr. Das ausgewiesene
EBITDA von 22,5 Mio. EUR wurde zusätzlich durch einen positiven
Bewertungseffekt von 8,4 Mio. EUR aus der Erstkonsolidierung der
südafrikanischen Hoshoza Resources beeinflusst.

Guidance konservativ - deutlicher Ergebnisschub im zweiten Halbjahr: Die
bestätigte Umsatzguidance von 2,0 Mrd. EUR impliziert für H2 einen Umsatz
von rund 881 Mio. EUR und erscheint uns angesichts der aktuellen
Rahmenbedingungen konservativ. Neben weiterhin hohen Kohlepreisen sprechen
insbesondere die zusätzlichen finanziellen Mittel aus der im Juli um 25 Mio.
EUR aufgestockten Anleihe für eine weitere Ausweitung der Handelsaktivität.
Entsprechend bestätigen wir unsere Umsatzprognose von 2.143 Mio. EUR für
2026. Auf Ergebnisebene erwarten wir im zweiten Halbjahr eine
Beschleunigung. Ausgehend von 14,1 Mio. EUR operativem EBITDA in H1 sollte
das Handelsgeschäft mit Kohle und Flüssigbrennstoffen in H2 rund 16 Mio. EUR
beitragen. Hinzu kommen erstmals relevante Ergebnisbeiträge aus der
Eigenproduktion (MONe: 7 Mio. EUR), da die Minen in Botswana und Südafrika
im Jahresverlauf in den Produktionshochlauf gehen. Darüber hinaus dürfte
sich der positive Bewertungseffekt (nicht cashwirksam) aus der
Konsolidierung von Hoshoza auf insgesamt rund 20 Mio. EUR belaufen; nach 8,4
Mio. EUR im H1 dürfte der verbleibende Effekt insbesondere aus der
Neubewertung von Minenbeständen im zweiten Halbjahr verbucht werden.

Fazit: Die finalen H1-Zahlen bestätigen die bereits vorläufig gemeldete
starke operative Entwicklung. Während die Top-Line-Guidance angesichts des
aktuellen Rohstoffumfelds und der zusätzlichen Finanzierungskapazität u.E.
konservativ erscheint, dürfte sich die Ertragskraft im zweiten Halbjahr
durch den Hochlauf der eigenen Minen deutlich verbessern. Wir bekräftigen
unser Kursziel von 89,00 EUR sowie unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d9e26a99459ccba0bddcc3f9b5cdb19b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e97538b7-c0b8-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2410468 05.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HMS Bergbau

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen