Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH

05.10.2026 / 10:36 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG

     Company Name:                Knaus Tabbert AG
     ISIN:                        DE000A2YN504

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        05.10.2026
     Target price:                EUR20
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG
(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 20,00.

Zusammenfassung:
Wir haben kürzlich bei zwei Wohnmobilhändlern in den Berliner Vororten
Feldforschung betrieben, um den Puls des Marktes zu fühlen, und anschließend
mit dem Finanzvorstand von Knaus Tabbert gesprochen, um die Sicht der
Unternehmensleitung einzuholen. Das Bild ist gemischt, aber insgesamt
beruhigend. Die Lagerbestände der Händler haben sich in der Tat weitgehend
normalisiert, und die Produktion wurde angepasst, während das echte
Interesse der Käufer unverändert besteht. Der wichtigste Engpassfaktor ist
nun die langsamere Kundenkonversion angesichts schwacher Konjunkturstimmung,
höherer Kraftstoffkosten und geopolitischer Unsicherheit. Das Management von
KTA geht weiterhin davon aus, dass die Erträge stärker von internen
Maßnahmen als von einer starken Nachfragetätigkeit abhängen werden, ist
jedoch der Ansicht, dass der Wohnwagenhersteller durch die Kostenanpassung
besser aufgestellt ist, um einen schwachen Markt abzufedern. Insgesamt
bestätigen unsere Marktbefragungen unsere Einschätzung, dass unsere Prognose
für 2026 gut mit der aktuellen Marktlage übereinstimmt. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung für KTA bei, während unser Kursziel nach Anpassung unseres
DCF-Modells an das Umfeld höherer Zinsen auf EUR20 (zuvor: EUR22) sinkt (111%
Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus
Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 22.00 to EUR 20.00.

Abstract:
We recently conducted fieldwork at two RV dealers in the Berlin exurbs to
take the pulse of the market and followed up with Knaus Tabbert's CFO for
management read-across. The picture is mixed but broadly reassuring. Dealer
inventories have indeed largely normalised and production has been
recalibrated, while genuine buyer interest remains intact. The main gating
factor has shifted to slower customer conversion amid weak economic
confidence, higher fuel costs, and geopolitical uncertainty. KTA brass
continue to expect earnings to rely more on internal measures than a strong
demand rebound, but believe the cost reset has left the RV maker better
placed to absorb a soft market. Overall, our checks reinforce our view that
2026 FBe is well aligned with the current market. We remain Buy-rated on
KTA, while our TP moves from EUR22 to EUR20 (111% upside) after adjusting our
DCF model for the higher interest rate environment.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=61a14c9d69c510648f83bae82844de96

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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