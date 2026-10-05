Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 05.10.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Update Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4.40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann NanoRepro erhält Mehrheit an den Deutschen Kosmetikwerken Am Mittwoch gab NanoRepro bekannt, dass es mit seiner Hautpflegemarke newkee die Mehrheit an den Deutschen Kosmetikwerken (DKW) erworben hat, die ab Oktober 2026 konsolidiert werden sollen. Im Detail: Die Hautpflegemarke newkee wird in den Konzern integriert. Das Omnichannel-Vertriebsmodell von NanoRepro soll Umsatz- und Kostensynergiepotenziale sowie zusätzlichen Marktzugang für newkee erschließen. Zudem ermöglicht newkee NanoRepro den Zugang zu Kundengruppen, die seine anderen Marken derzeit nicht erreichen. Transaktion. NanoRepro tauschte 263.000 eigene Aktien aus einem früheren Rückkauf im Wert von ca. EUR 0,45 Mio. zu aktuellen Marktpreisen gegen eine 6,52-prozentige Beteiligung an DKW, die von Angelique Kerber und einem weiteren bisherigen Aktionär gehalten wurde. DKW wurde mit insgesamt ca. EUR 12 Mio. bewertet, womit der erworbene Anteil einen Wert von EUR 0,8 Mio. (eNuW) hat. Dies impliziert einen Transaktionsabschlag von ca. 43,8 %, was unserer Ansicht nach darauf zurückzuführen ist, dass DKW noch nicht als profitabel angesehen wird. Die Integration der Plattform ist entscheidend für die Wertschöpfung. DKW wird voraussichtlich im GJ26e einen Umsatz von EUR 0,4 Mio. (eNuW) und im GJ27e von EUR 3,1 Mio. (eNuW) beitragen. Der Aufbau der Marken ALPHABIOL und newkee ist jedoch mit hohen Werbekosten in Höhe von rund EUR 4 Mio. (eNuW) verbunden, von denen der Großteil voraussichtlich im GJ27e anfallen wird. newkee bringt zudem eigene Mitarbeiter mit, deren Personalkosten sich derzeit auf EUR 0,7 Mio. (eNuW) belaufen. Unserer Ansicht nach dürfte dies den Zeitpunkt der EBITDA-Gewinnschwelle auf das GJ28e (eNuW; zuvor GJ27e) verschieben. Dies trotz laufender interner Optimierungsbemühungen wie der für das 4. Quartal 26e geplanten Harmonisierung von Finanz- und Backoffice-Bereichen. Skalierung wird sich mittel- und langfristig auszahlen. Mit der für das GJ27e geplanten Integration von Vertrieb und Marktzugang (z. B. im stationären Einzelhandel) und dem damit verbundenen intensiven Markenmarketing dürfte das EBITDA im GJ28e deutlich positiv ausfallen und danach an Fahrt gewinnen. Wir bestätigen KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 4,4, basierend auf DCF. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9db34fb2a76c69f2b1b5ac97471fcf17

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research Kontakt für Rückfragen: NuWays AG - Equity Research Web: www.nuways-ag.com Email: research@nuways-ag.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany ++++++++++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++ --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=26f7e861-c087-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2409944 05.10.2026 CET/CEST °