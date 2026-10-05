Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

05.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4.40
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

NanoRepro erhält Mehrheit an den Deutschen Kosmetikwerken

Am Mittwoch gab NanoRepro bekannt, dass es mit seiner Hautpflegemarke newkee
die Mehrheit an den Deutschen Kosmetikwerken (DKW) erworben hat, die ab
Oktober 2026 konsolidiert werden sollen. Im Detail:

Die Hautpflegemarke newkee wird in den Konzern integriert. Das
Omnichannel-Vertriebsmodell von NanoRepro soll Umsatz- und
Kostensynergiepotenziale sowie zusätzlichen Marktzugang für newkee
erschließen. Zudem ermöglicht newkee NanoRepro den Zugang zu Kundengruppen,
die seine anderen Marken derzeit nicht erreichen.

Transaktion. NanoRepro tauschte 263.000 eigene Aktien aus einem früheren
Rückkauf im Wert von ca. EUR 0,45 Mio. zu aktuellen Marktpreisen gegen eine
6,52-prozentige Beteiligung an DKW, die von Angelique Kerber und einem
weiteren bisherigen Aktionär gehalten wurde. DKW wurde mit insgesamt ca. EUR
12 Mio. bewertet, womit der erworbene Anteil einen Wert von EUR 0,8 Mio.
(eNuW) hat. Dies impliziert einen Transaktionsabschlag von ca. 43,8 %, was
unserer Ansicht nach darauf zurückzuführen ist, dass DKW noch nicht als
profitabel angesehen wird.

Die Integration der Plattform ist entscheidend für die Wertschöpfung. DKW
wird voraussichtlich im GJ26e einen Umsatz von EUR 0,4 Mio. (eNuW) und im
GJ27e von EUR 3,1 Mio. (eNuW) beitragen. Der Aufbau der Marken ALPHABIOL und
newkee ist jedoch mit hohen Werbekosten in Höhe von rund EUR 4 Mio. (eNuW)
verbunden, von denen der Großteil voraussichtlich im GJ27e anfallen wird.
newkee bringt zudem eigene Mitarbeiter mit, deren Personalkosten sich
derzeit auf EUR 0,7 Mio. (eNuW) belaufen. Unserer Ansicht nach dürfte dies den
Zeitpunkt der EBITDA-Gewinnschwelle auf das GJ28e (eNuW; zuvor GJ27e)
verschieben. Dies trotz laufender interner Optimierungsbemühungen wie der
für das 4. Quartal 26e geplanten Harmonisierung von Finanz- und
Backoffice-Bereichen.

Skalierung wird sich mittel- und langfristig auszahlen. Mit der für das
GJ27e geplanten Integration von Vertrieb und Marktzugang (z. B. im
stationären Einzelhandel) und dem damit verbundenen intensiven
Markenmarketing dürfte das EBITDA im GJ28e deutlich positiv ausfallen und
danach an Fahrt gewinnen. Wir bestätigen KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 4,4,
basierend auf DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9db34fb2a76c69f2b1b5ac97471fcf17

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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https://eqs-news.com/?origin_id=26f7e861-c087-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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