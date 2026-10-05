Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SBF AG - von Montega AG 05.10.2026 / 15:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.10.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach H1: Deutliche Ergebnisverbesserung trotz verzögerter Abrufe SBF hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang bei gleichzeitig deutlich verbesserter Profitabilität verzeichnet. Während die Top Line aufgrund verzögerter Abrufe aus laufenden Projekten unseren Erwartungen entsprach, überzeugte das operative Ergebnis. [Tabelle] Top Line durch Projektverschiebungen belastet: SBF erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 19,8 Mio. EUR (-9,6% yoy). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf verzögerte Abrufe aus laufenden Projekten zurückzuführen. Im Segment Schienenfahrzeuge sanken die Erlöse entsprechend um 9% auf 10,0 Mio. EUR, während das Segment Öffentliche und industrielle Beleuchtung leicht auf 4,5 Mio. EUR zulegen konnte (+4,7% yoy). Sensortechnologie und Elektromechanik verzeichnete dagegen aufgrund der Bereinigung des Kundenportfolios einen Umsatzrückgang von 22,9% auf 5,4 Mio. EUR. Der Auftragsbestand von 98,5 Mio. EUR zum 31. Juli 2026 sichert dabei weiterhin eine hohe Visibilität über das laufende Geschäftsjahr hinaus. Für H2 erwartet der Vorstand aufgrund der anhaltenden Verzögerungen ein Umsatzniveau auf Höhe des ersten Halbjahres, weshalb die Guidance auf 38,0 bis 41,0 Mio. EUR gesenkt wurde. Margenverbesserung übertrifft Erwartungen: Ergebnisseitig entwickelte sich SBF deutlich besser als von uns erwartet. Das EBITDA belief sich auf 1,6 Mio. EUR (MONe: 0,9 Mio. EUR), entsprechend einer EBITDA-Marge von 8,1% (H1/25: 2,0%). Neben dem Wegfall der im Vorjahr enthaltenen Wertberichtigung auf eine Kundenforderung wirkte sich insbesondere die abgeschlossene Produktionsverlagerung nach Budweis positiv aus. Damit zeigen die bereits umgesetzten Kosten- und Effizienzmaßnahmen trotz der schwächeren Top Line deutlich Wirkung. Unter dem Strich erzielte SBF mit 0,6 Mio. EUR zudem ein positives Halbjahresergebnis (H1/25: -0,7 Mio. EUR). Ausblick: Die hohe Ergebnisqualität des ersten Halbjahres dürfte sich in dieser Form im zweiten Halbjahr jedoch nicht fortsetzen, da ein Forderungsausfall sowie ein Rechtsstreit der tschechischen Tochtergesellschaft HELLUX ELEKTRA das Ergebnis um insgesamt rund 1,5 Mio. EUR belasten wird. Dieser wurde nach dem Bilanzstichtag zulasten der Gesellschaft entschieden und ist seit August 2026 rechtskräftig. Auf der Top Line hatten wir uns mit unserer bisherigen Schätzung von 40,7 Mio. EUR bereits in der unteren Hälfte der ursprünglichen Guidance positioniert. Aufgrund der nun konkretisierten Projektverzögerungen bestätigen wir diese Prognose. Ergebnistechnisch berücksichtigen wir sowohl den deutlich besser als erwarteten H1-Verlauf als auch den im zweiten Halbjahr anfallenden Effekt aus dem Rechtsstreit. Insgesamt führt dies zu einer leichten Reduktion unserer EBITDA-Prognose auf 1,2 Mio. EUR (zuvor: 2,4 Mio. EUR). Fazit: SBF hat im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Umsätze eine deutlich über unseren Erwartungen liegende Ergebnisverbesserung erzielt. Insbesondere die Produktionsverlagerung nach Budweis sowie weitere Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung und unterstreichen das Margenpotenzial bei einer Normalisierung der Abrufe. Kurzfristig bleiben die verzögerten Projektabrufe jedoch eine Belastung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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