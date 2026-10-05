Original-Research: SBF AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: SBF AG - von Montega AG

05.10.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SBF AG

     Unternehmen:               SBF AG
     ISIN:                      DE000A2AAE22

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.10.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

H1: Deutliche Ergebnisverbesserung trotz verzögerter Abrufe

SBF hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang bei gleichzeitig
deutlich verbesserter Profitabilität verzeichnet. Während die Top Line
aufgrund verzögerter Abrufe aus laufenden Projekten unseren Erwartungen
entsprach, überzeugte das operative Ergebnis.

[Tabelle]

Top Line durch Projektverschiebungen belastet: SBF erzielte im ersten
Halbjahr einen Umsatz von 19,8 Mio. EUR (-9,6% yoy). Der Rückgang ist im
Wesentlichen auf verzögerte Abrufe aus laufenden Projekten zurückzuführen.
Im Segment Schienenfahrzeuge sanken die Erlöse entsprechend um 9% auf 10,0
Mio. EUR, während das Segment Öffentliche und industrielle Beleuchtung
leicht auf 4,5 Mio. EUR zulegen konnte (+4,7% yoy). Sensortechnologie und
Elektromechanik verzeichnete dagegen aufgrund der Bereinigung des
Kundenportfolios einen Umsatzrückgang von 22,9% auf 5,4 Mio. EUR. Der
Auftragsbestand von 98,5 Mio. EUR zum 31. Juli 2026 sichert dabei weiterhin
eine hohe Visibilität über das laufende Geschäftsjahr hinaus. Für H2
erwartet der Vorstand aufgrund der anhaltenden Verzögerungen ein
Umsatzniveau auf Höhe des ersten Halbjahres, weshalb die Guidance auf 38,0
bis 41,0 Mio. EUR gesenkt wurde.

Margenverbesserung übertrifft Erwartungen: Ergebnisseitig entwickelte sich
SBF deutlich besser als von uns erwartet. Das EBITDA belief sich auf 1,6
Mio. EUR (MONe: 0,9 Mio. EUR), entsprechend einer EBITDA-Marge von 8,1%
(H1/25: 2,0%). Neben dem Wegfall der im Vorjahr enthaltenen Wertberichtigung
auf eine Kundenforderung wirkte sich insbesondere die abgeschlossene
Produktionsverlagerung nach Budweis positiv aus. Damit zeigen die bereits
umgesetzten Kosten- und Effizienzmaßnahmen trotz der schwächeren Top Line
deutlich Wirkung. Unter dem Strich erzielte SBF mit 0,6 Mio. EUR zudem ein
positives Halbjahresergebnis (H1/25: -0,7 Mio. EUR).

Ausblick: Die hohe Ergebnisqualität des ersten Halbjahres dürfte sich in
dieser Form im zweiten Halbjahr jedoch nicht fortsetzen, da ein
Forderungsausfall sowie ein Rechtsstreit der tschechischen
Tochtergesellschaft HELLUX ELEKTRA das Ergebnis um insgesamt rund 1,5 Mio.
EUR belasten wird. Dieser wurde nach dem Bilanzstichtag zulasten der
Gesellschaft entschieden und ist seit August 2026 rechtskräftig. Auf der Top
Line hatten wir uns mit unserer bisherigen Schätzung von 40,7 Mio. EUR
bereits in der unteren Hälfte der ursprünglichen Guidance positioniert.
Aufgrund der nun konkretisierten Projektverzögerungen bestätigen wir diese
Prognose. Ergebnistechnisch berücksichtigen wir sowohl den deutlich besser
als erwarteten H1-Verlauf als auch den im zweiten Halbjahr anfallenden
Effekt aus dem Rechtsstreit. Insgesamt führt dies zu einer leichten
Reduktion unserer EBITDA-Prognose auf 1,2 Mio. EUR (zuvor: 2,4 Mio. EUR).

Fazit: SBF hat im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Umsätze eine deutlich
über unseren Erwartungen liegende Ergebnisverbesserung erzielt. Insbesondere
die Produktionsverlagerung nach Budweis sowie weitere Effizienzmaßnahmen
zeigen Wirkung und unterstreichen das Margenpotenzial bei einer
Normalisierung der Abrufe. Kurzfristig bleiben die verzögerten Projektabrufe
jedoch eine Belastung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 6,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bc2eba3c7e9d2f3aef19ae18ba5dcf97

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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