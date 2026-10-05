Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Einheits-Feier

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Einheits-Feier:

"Es ist Frank-Walter Steinmeier, der so oft enttäuschende Bundespräsident, der dieser Feierstunde dann doch Bedeutung verleiht. Man merkt seiner Rede an, dass er kurz vor dem Ende seiner Amtszeit steht. Es gilt, jetzt noch mal eine große Ansprache zu halten. Und das gelingt ihm. Endlich. Geht es doch längst nicht mehr nur um die Einheit, sondern im Grunde um alles. Nach diesem Sommer mit seinen verrutschten Wahlkämpfen und den massiven Stimmengewinnen für die AfD. Steinmeier schlägt einen weiten Bogen. Ohne prägnantes Zitat zwar, vielleicht hebt er sich das bis März auf, wenn seine Amtszeit endet. Aber er rüttelt auf. Mit klaren Worten verurteilt er die politische Demagogie extremistischer Kräfte, die eine Lust an der Zerstörung auslebten und andere Menschen verhöhnen und bedrohen. Das, so Steinmeier, gefährde nicht nur die Einheit, sondern grundsätzlich die Freiheit und Demokratie. Und es ist richtig, dass er den Bogen so weit spannt und sehr deutlich wird."/yyzz/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungengestern, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Nach Online-Sitzung
Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht angestern, 13:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen