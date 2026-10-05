Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition:

"Union und SPD müssen sich intensiv befragen, ob sie einen weiteren, gigantischen Vertrauens-Absturz riskieren wollen - momentan sieht es leider danach aus. Dabei wissen die Beteiligten genau, dass sehr viel auf dem Spiel steht: Ein Ende der Koalition wäre das nächste Kapitel einer abgrundtiefen Erschütterung der etablierten Parteiendemokratie."/yyzz/DP/he

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