Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition:

"Union und SPD müssen sich intensiv befragen, ob sie einen weiteren, gigantischen Vertrauens-Absturz riskieren wollen - momentan sieht es leider danach aus. Dabei wissen die Beteiligten genau, dass sehr viel auf dem Spiel steht: Ein Ende der Koalition wäre das nächste Kapitel einer abgrundtiefen Erschütterung der etablierten Parteiendemokratie."/yyzz/DP/he