Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition:
"Union und SPD müssen sich intensiv befragen, ob sie einen weiteren, gigantischen Vertrauens-Absturz riskieren wollen - momentan sieht es leider danach aus. Dabei wissen die Beteiligten genau, dass sehr viel auf dem Spiel steht: Ein Ende der Koalition wäre das nächste Kapitel einer abgrundtiefen Erschütterung der etablierten Parteiendemokratie."/yyzz/DP/he
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