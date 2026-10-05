Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Amthor/Strandkorb

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Amthor/Strandkorb:

"Am Ende hat Amthor dann doch einen Fehler gemacht: Er knickte vor der virtuellen Lynchjustiz ein, spendete den Strandkorb einem Wohnheim für Behinderte und ließ seine Kapitulation hochoffiziell durch einen Regierungssprecher verkünden. Dabei hätte sich die ganze Angelegenheit wohl im wahrsten Sinne des Wortes leicht aussitzen lassen, da der Internet-Mob erfahrungsgemäß schnell nach einem neuen Opfer giert. So aber können die Hetzer einen Triumph bejubeln und sich ermutigt fühlen. Was wird wohl als Nächstes skandalisiert? Familienfotos auf dem Schreibtisch?"/yyzz/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungengestern, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Nach Online-Sitzung
Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht angestern, 13:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen