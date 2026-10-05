Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Amthor/Strandkorb
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Amthor/Strandkorb:
"Am Ende hat Amthor dann doch einen Fehler gemacht: Er knickte vor der virtuellen Lynchjustiz ein, spendete den Strandkorb einem Wohnheim für Behinderte und ließ seine Kapitulation hochoffiziell durch einen Regierungssprecher verkünden. Dabei hätte sich die ganze Angelegenheit wohl im wahrsten Sinne des Wortes leicht aussitzen lassen, da der Internet-Mob erfahrungsgemäß schnell nach einem neuen Opfer giert. So aber können die Hetzer einen Triumph bejubeln und sich ermutigt fühlen. Was wird wohl als Nächstes skandalisiert? Familienfotos auf dem Schreibtisch?"/yyzz/DP/he
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