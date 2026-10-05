RBI-Chef zu Russland: Keine Anzeichen für Enteignung

Wien, 05. Okt (Reuters) - ⁠Der neue Chef der Raiffeisen Bank International (RBI), Michael Höllerer, will so schnell wie möglich aus dem Russland-Geschäft aussteigen. Vorrang habe jedoch zunächst die Lösung des milliardenschweren Rechtsstreits mit der russischen Rasperia, sagte Höllerer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. "Wenn ich morgen eine Opportunität hätte, aus Russland auszusteigen, würde ich es morgen machen", fügte er hinzu. Der Manager hatte im Juli die Nachfolge von Johann Strobl an der Spitze ‌der Bank angetreten.

Anzeichen für eine drohende Enteignung sehe Höllerer derzeit nicht, obwohl die Gefahr für westliche Firmen in Russland generell bestehe. "Ich habe hier von russischen Behörden direkt noch nie eine Aussage erhalten", sagte er. Die RBI halte sich an alle Vorgaben ⁠und versuche, "geordnet das ⁠Feld zu räumen".

Russland hatte zuletzt die Geschäfte des Handelsunternehmens Metro, des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle und des französischen Einzelhändlers Auchan unter staatliche Verwaltung gestellt, was einer Enteignung vorausgehen kann. Zugleich machte Höllerer deutlich, dass ein Festhalten am Russland-Geschäft keine Option sei. "Ich glaube, dass es auf Dauer schwierig ist, in Russland tätig zu sein. Das ist einfach so nicht mehr darstellbar."

Die RBI, eine der größten Banken in Zentral- und Osteuropa, betreibt in Russland die größte westliche Bank des Landes. Sie prüft seit Beginn des Ukraine-Kriegs einen Ausstieg. Dieser sei jedoch ‌komplex und erfordere zahlreiche Genehmigungen russischer Behörden.

RASPERIA-VERFAHREN IM FOKUS

Priorität habe die Lösung des Rechtsstreits ‌mit Rasperia, erklärte Höllerer. Erst danach ergäben sich "andere Opportunitäten". Rasperia wurde früher dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet, der heutige Eigentümer ist unklar. Die RBI will einen milliardenschweren Schaden kompensieren, der nach einem russischen Gerichtsurteil gegen ihre dortige Tochter entstand. Dazu stützt sich die Bank auf ein kürzlich ⁠in Wien ergangenes Versäumnisurteil, das der RBI Schadenersatz von rund 3,15 Milliarden Euro zuspricht. Das Urteil muss noch rechtskräftig werden. Anschließend will ‌die RBI auf in Österreich eingefrorene Vermögenswerte von Rasperia zugreifen. Dazu ⁠zählen 28,5 Millionen Strabag-Aktien sowie Dividenden. Die Finanzmarktaufsicht als Sanktionsbehörde müsste dafür die Freigabe erteilen. Höllerer rechnet für das Verfahren mit einer Dauer von sechs bis zwölf Monaten, wobei das jüngste Urteil den Zeitplan verkürzen dürfte. Anschließend soll eine Investmentbank die Vermögenswerte verwerten. Ziel sei der Schadensausgleich, nicht eine Beteiligung an der Strabag.

Parallel baut die RBI ihr Russland-Geschäft ‌ab. Seit Kriegsbeginn sank das Kreditvolumen um 80 Prozent und die Einlagen ⁠um 60 Prozent. Der Marktanteil in Russland fiel von ⁠rund 1,5 auf 0,7 Prozent. Zugleich bekannte sich Höllerer zur Ukraine. Dort zählt die RBI mit 5000 Mitarbeitern und knapp drei Millionen Kunden zu den größten internationalen Banken. Die RBI wolle beim Wiederaufbau eine aktive Rolle spielen.

NEUE KONZERNSTRATEGIE

Für das erste Quartal 2027 kündigte Höllerer eine neue Strategie an. Schwerpunkte seien höhere Profitabilität, künstliche Intelligenz (KI) und organisches Wachstum. Die Eigenkapitalrendite von derzeit rund 13 Prozent müsse zulegen, sagte Höllerer. Eine aktive Suche nach neuen Märkten oder Übernahmen schloss er derzeit aus. Anorganisches Wachstum sei "kein Selbstzweck". Akquisitionen kämen nur bei strategischer Passung infrage, wie etwa die Übernahme von Teilen der Garanti in Rumänien oder der Addiko Bank auf dem Westbalkan.

Künstliche Intelligenz soll künftig eine zentrale Rolle spielen. Die Technologie werde die Arbeit in Banken grundlegend verändern und neue ⁠Möglichkeiten bei Risikobewertung, Kundenservice und Effizienz eröffnen. Ziel sei nicht der Personalabbau, sondern die Weiterbildung der Beschäftigten und die Anpassung an neue Aufgabenprofile.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)