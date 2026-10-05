RBI weist nach interner Prüfung Vorwürfe von Leerverkäufer zurück

Wien, ⁠05. Okt (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) sieht sich nach einer internen Untersuchung von Vorwürfen eines Leerverkäufers entlastet. Die Bank habe zu jeder ‌Zeit im Einklang mit ihrem Compliance-Rahmenwerk und ihren Sanktionsrichtlinien gehandelt, teilte das österreichische Institut am ⁠Montag ⁠mit. Anlass der Untersuchung war ein Bericht eines Leerverkäufers von Mitte September. Demnach wurden fast 200 konkrete Punkte aus dem Bericht, darunter auch Güter mit doppeltem Verwendungszweck, ‌eingehend geprüft. Die Sanktionsrichtlinien der ‌RBI basieren den Angaben zufolge auf den Vorschriften der EU, der USA sowie Großbritanniens und ⁠gehen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Der Bericht ‌von Grizzly Research hatte ⁠der RBI Fehlverhalten im Zusammenhang mit ihrer russischen Tochterbank vorgeworfen und damit die Aktie der Bank auf Talfahrt geschickt. Die ‌RBI hatte ⁠die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen und ⁠angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen. Grizzly Research ist ein Leerverkäufer, der auf fallende Kurse wettet und in der Vergangenheit bereits mit kritischen Berichten zu europäischen Firmen für Aufsehen gesorgt hatte.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)